Carin León colaborará con C. Tangana buscando renovar el regional mexicano

Fotografía cedida este miércoles, cortesía de Tamarindo Recordzs, donde se observa al artista de regional mexicano, Carin León, mientras posa para una sesión de fotos, en Ciudad de México (México). EFE/ Tamarindo Recordzs SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/CRÉDITO OBLIGATORIO

México, 27 ene (EFE).- Carin León, el artista de regional mexicano que marcó un punto y a parte con su versión de la canción "Tú", popularizada por la puertorriqueña Noelia, está decidido a seguir renovando el género y, en este camino, publicará una colaboración con el español C. Tangana.

"Hay una colaboración muy importante con C. Tangana y Adriel Favela que se suelta en marzo, que tiene tintes de flamenco y también de corrido (género popular mexicano). Es increíble lo que C. Tangana está haciendo y es lo que nosotros buscamos: hacer el sonido regional algo 'mainstream' que escuchen en todas partes", explicó en entrevista con Efe.

El cantante alabó las virtudes del español, a quien dijo parecerse en su objetivo de llevar al público general sonidos no tan habituales en las listas de éxito, y aseguró que la canción va a ser una gran sorpresa para los seguidores de ambos.

Además, explicó que para él las colaboraciones son una gran fuente de satisfacciones, pues le permiten probar nuevos estilos y dar rienda suelta a su creatividad.

"Gracias a la pandemia muchos artistas nos dimos cuenta de que estamos a un clic de trabajar con cualquier otro. Además, con esto quitamos etiquetas, somos creativos. Yo crecí escuchando mucha música muy diferente y me encanta hacer colaboraciones con diferentes artistas de diferentes géneros", comentó.

Tanto es así que su versión de "Tú", que es originalmente una balada pop, logró colarse en todas las listas de éxitos de regional mexicano y recientemente publicó en su perfil de Instragram su interpretación de la conocida "Mi historia entre tus dedos", popularizada por Gianluca Grignani, ganándose los halagos de sus seguidores.

A pesar de que algunos sectores de la música norteña, de banda y mariachi insisten en la necesidad de mantener las características arraigadas a estos estilos, son ya muchos los que, como León, reivindican una renovación que sea fiel a lo que se lleva haciendo durante años pero que también refresque el panorama actual.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

Y la mayoría están cosechando un gran éxito, como en el caso de León, que se refleja en sus dos nominaciones a los premios Lo Nuestro: Canción sierreña/regional mexicano del año por "Tú" y artista del año de regional mexicano.

En ese mismo certamen, hace menos de una década, solo participaban artistas mexicanos reconocidos a nivel mundial como Juan Gabriel o Joan Sebastian.

Sobre estas nominaciones y las buenas cifras, León se siente muy afortunado y agradecido, pero consideró que lo que le está pasando es fruto del trabajo duro y de haber visualizado oportunidades durante la pandemia por coronavirus.

"(Esto es) gracias a que siempre tenemos un plan b y a que somos de la manera de pensar que siempre tenemos que estar haciendo algo y ver esto como una oportunidad, o ventana, para estar en la tranquilidad de nuestra casa y que fluya", dijo.

Y esa fluidez fue la que llevó a que el cantante cerrara el año con el disco "Borrachera con los Honorables" después de haber triunfado con "Encerrados pero enfiestados", a pesar de que sus planes incluían publicar un álbum muy distinto.

Ahora está disfrutando de trabajar en su casa en Sonora, en el noroeste de México -donde dijo que se concentra mucho mejor que teniendo que salir a otros lugares-, preparando un nuevo disco que mostrará "sin miedo" sus inquietudes musicales.

Sin embargo, la tranquilidad se romperá algunos días, ya que planea una pequeña gira de conciertos que serán "los primeros después de 'Tú'" y donde presentará sus nuevas canciones para su público de Texas, Estados Unidos.

"Ese regreso se va a sentir como el primero. Es más la emoción que el nervio porque yo me lo paso muy bien en el escenario. Tengo ganas de enfiestarme con el público", sentenció.

Además, el 12 de febrero verá la luz su nuevo sencillo "Cobarde", con el que espera seguir conquistando a sus seguidores.