“Yo sería de izquierda”: a Chumel Torres le llovieron burlas por hablar de su postura política

Chumel Torres platicó por más de una hora y media con Diego Ruzzarin (Foto: captura de pantalla de Twitter/@jav_hurtado).

En redes sociales se viralizó un video donde se pudo escuchar al youtuber Chumel Torres declararse una persona con ideología de izquierda; sin embargo, más adelante aceptó que su concepción es más acorde a las ideas individualistas que a las colectivas.

“Por definición yo sería de izquierda [...] porque el tema es liberal, es pro derechos reproductivos, pro derechos LGBT, pro legalización...el tema es que esta izquierda no es izquierda”, aseveró el conductor de El Pulso de la República.

Ante la definición que otorgó el influencer, el anfitrión del canal de YouTube, Diego Ruzzarin, le señaló que los conceptos del liberalismo son más cercanos a centro-derecha e inmediatamente le preguntó: “¿Qué es más importante para ti? ¿El individuo o el colectivo?”, el entrevistado respondió “el individuo”. Lo que continuó después en el video fue a Chumel Torres aceptando que su creencia es de derecha más que de “izquierda progresiva”.

“Hay que estudiar para no hacer el rídiculo como @ChumelTorres en esta charla con @DiegoRuzzarin. Es de derecha (de las más nefastas) por más que sienta lo contrario”, escribió Javier Hurtado, un internauta que compartió el fragmento del video Chumel Torres era socialista y no lo sabía... que rápidamente se viralizó en Twitter.

Video: Twitter/@jav_hurtado

El video velozmente se llenó de comentarios burlándose del ex presentador de HBO por no saber defender su postura política y hablar cada cinco palabras con un término en inglés, aunque también fue felicitado (de forma sarcástica) por finalmente aceptar que es de derecha.

“Eso pasa cuando quieres ser algo que no eres, él y su equipo so buenos para hacer reír a las personas, eso les ha dado buen resultado, pero querer ser un buen analista político requiere de estudios y conocimientos, no los tienen”, escribió un internauta.

“Lo peor de la entrevista completa es Chumel hablando inglés cada 5 palabras. No hay cosa que me molesta más de cualquier persona”, redacto otro usuario Twitter.

Mientras que en el video original también le llovieron las críticas al creador de Máquina 501: “yo pensaba que Chumel Torres era mala onda por su idealismo política, pero ahora veo que es un ser ignorante, derivado de una ausencia de intelecto en varios aspectos. También creo que, en verdad, sufre manipulación por parte de sus líderes de la élite con base en su falta de intelecto. ¡Pobrecillo!”.

El empresario y el youtuber comenzaron un intercambio de palabras (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

No obstante, quien retomó el video y mandó a terminar la primaria al creador de contenido fue el empresario Simón Levy: “mi buen @ChumelTorres...para debatir de simples números, antes creo, debes de ponerte a terminar la primaria, si no, solo terminas haciendo el rídiculo. Ve a mi IG, hay clases gratis ¿Ya te escuchaste?”.

Las palabras del empresario fueron en respuesta a la crítica que Torres le lanzó mediante un tuit la tarde de este lunes 12 de julio. El influencer señaló que había errores en los planteamientos que Levy intentó explicar sobre el capitalismo y cómo ha creado más pobreza que el socialismo cubano.

“Amiga, 12 millones de cubanos son todos los cubanos. 700 millones en el mundo es el 10% del mundo. Tu ‘demostración’ solo demuestra que el capitalismo neoliberal genera menos pobreza, ahí chécale”, refirió Chumel.

Para Chumel, la 4T no acepta el autoritarismo (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres).

Aunque no fue la única razón por la que Torres se volvió tendencia, también fue por la crítica que lanzó contra la Cuarta Transformación a través de Estefanía Veloz debido a la actual situación en Cuba: “ustedes no verían el autoritarismo ni aunque les pegara en la cara”.

Su ácida crítica se debió a que Veloz tuiteó que la isla tiene legalizados muchos derechos humanos básicos, pero que los conservadores los desprecian: “Cuba tiene: aborto legal; cobertura universal de salud; jornadas nacionales contra la homofobia y transfobia; educación gratuita; derechos laborales dignos. Por eso los grupos conservadores desprecian Cuba”.

No obstante, la joven influencer no ha contestado a la respuesta que dio Chumel sobre su opinión de la problemática social y política que atraviesa la isla del Caribe.

