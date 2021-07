Día Mundial del Rock: los memes más divertidos

Los fanáticos del rock sacaron a relucir su ingenio para conmemorar el día (Fotos: Twitter/@THX1337).

Los fanáticos del rock adoptaron el 13 de julio como el día para conmemorar a su género musical favorito, después de que hace 36 años se vivió uno de los eventos musicales más grandes y recordados alrededor del mundo: Live Aid (ayuda en directo, por su traducción en español).

En 1985 se realizaron dos concierto de forma simultánea en el Estadio de Wembley de Londres, Inglaterra y en el Estadio John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos. El evento fue organizado por los cantantes Bob Geldof y Midge Uree con el objetivo de recaudar fondos para contribuir al desarrollo de algunos países de la zona oriental de África, específicamente Etiopía y Somalia.

Los conciertos marcaron un hito en la historial mundial para la época, ya que fue visto por una audiencia de mil 500 millones de espectadores y transmitido en vivo en más de 70 países, situación que se podía presentar en eventos deportivos, pero no para un recital.

En el épico recinto de Wembley se reunieron grandes figuras como la princesa Diana y el príncipe Carlos en representación de la Corona Inglesa (Foto: REUTERS/Rob Taggart).

Entre las luminarias que se reunieron para apoyar la causa por 16 horas se encontraron Paul McCartney, Madonna, Elton John, Phil Collins, Lionel Richie, David Bowie, Santana, Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Tina Turner, Bob Dylan; mientras que se contó con algunas de las agrupaciones más reconocidas en la historia como The Who, Led Zeppelin, U2, Queen, Judas Priest y muchas más.

Las legendarias participaciones de artistas de alto renombre lograron que el evento resultara un gran éxito y marcara parte de la historia musical, especialmente porque se mostró al planeta que la música o el arte podía crear conciencia sobre cómo vive la población del continente africano. La recaudación en aquella ocasión superó los 100 millones de dólares.

Uno de los momentos más emblemáticos fue la presentación de la banda británica Queen, ya que la interpretación de Bohemian Rhapsody significó un antes y después para la imagen del vocalista Freddie Mercury.

La conexión que la agrupación logró con el público londinense y terminar con el puño en alto ha sido una imagen que muchos artistas han intentado igualar. Escena que fue recreada en la pantalla grande cuando se lanzó el largometraje de la vida del cantante británico en el 2018, protagonizada por el actor y ganador del Oscar, Rami Malek.

George Michael participó en el evento desde Londres (Foto: PA).

La historia de la música sin duda no volvió a ser lo mismo y menos del rock, ya que hasta el día de hoy el evento sigue siendo recordado. Aunque para algunos, quizá, un poco difuminado el concierto, pero no de los artistas que marcaron sus vidas, tanto que en los memes se puede ver su legado.

Al parecer las reuniones inesperadas o entre celebridades que jamás se unirían son un deseo que año con año es representado con humor:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @THX1337).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @THX1337).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @THX1337).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @velocitalta).

¿“El Rock murió” o “el Rock no murió”?, aún no logran ponerse de acuerdo e hicieron memes al respecto:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @1010011010_exe).

El sentimiento de que la edad ya pasó y ya no sé es tan joven...se percibe en los amantes de este género musical:

(Foto: tomado de Facebook).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @simpsonitoMX).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @malucasluengo).

Muchos siguen recordando como sus familiares y amigos les decían que escuchaban puros gritos:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @poterios).

(Foto: tomada de Facebook "Rock, Memes y Mas").

La inspiración del Rock salió del ámbito musical y permeó en diferentes aristas de la vida:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @MasterOfNaming).

(Foto: captura de pantalla de Twitter @MastersOfNaming).

También fue pieza clave dentro de show televisivos reconocidos a nivel internacional:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @GabellaNites).

Y la referencia a los Simpson también apareció:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @Mallely___).

Es un género que también le ha permitido a sus seguidores olvidar la pena y comenzar a hablar con fluidez un idioma ajeno al suyo ¿o no?:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @anna_c_escobar).

Pero en el fondo, los fanáticos de este género también tiene corazoncito y desean enamorarse:

(Foto: tomada de Facebook "Rock Chapin").

