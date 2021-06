Rauw Alejandro: "Quiero ser el artista urbano más completo que haya existido"

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro posa para Efe durante una entrevista realizada el miércoles 23 de junio, en Miami, Florida (EE.UU). EFE/Alicia Civita

Miami, 25 jun (EFE).- El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó este viernes su disco “Viceversa”, que según dijo en entrevista con Efe, es un paso importante en su meta de convertirse en el “artista urbano más completo que haya existido”.

Con eso en mente, Raúl Alejandro Ocasio decidió arriesgarse y abandonar casi por completo el reguetón. Apenas tres canciones de “Viceversa” fueron hechas con la base del dembow.

El resto “es una suma de quién soy”, explicó al mencionar sonidos “vintage”, dance hall, R&B, afrobeat y muchos otros elementos, incluyendo guiños al disco y a la música brasileña.

Rodeado de luces, un equipo que le esperaba para una sesión de fotos en un estudio de Miami y un pequeño escuadrón de estilistas, Rauw Alejandro estaba en su salsa. Feliz y nervioso. “Ya quiero ver qué reacción va a tener la gente. Tomamos un riesgo importante con el disco”, confesó.

Los primeros resultados superaron sus expectativas: “Todo de ti”, su primer sencillo, lleva más de tres semanas en el segundo lugar del “Spotify’s Global chart”. La canción, totalmente pop, también rompió récord en España, donde se registraron 1,68 millones de reproducciones en un día.

El video, dirigido por Marlon Pérez y filmado en el área de Atlanta, abraza la estética de los primeros años de los 80, con pista de patinaje incluida y una aparición especial del icono del baloncesto estadounidense Shaquille O´Neil. En un mes ha conseguido casi 180 millones de reproducciones.

“Esperaba que le fuera bien, pero la explosión de apoyo de la gente ha sido maravillosa”, dijo el artista, quien se inspiró en su gran ídolo Michael Jackson para algunos de los pasos y siluetas del vídeo.

Bruno Mars, Usher y Chris Brown son algunos de sus ídolos, y quiere seguir el camino que ellos trazaron.

“Yo no dejo de estudiar para ser cada vez mejor músico, intérprete, bailarín. Tengo metas muy grandes y las voy logrando hasta más rápido de lo que había pensado; pero eso solo me da ganas de trabajar más”, manifestó.

Además, se ha esforzado por evolucionar conceptualmente. “Viceversa” representa a la vida, “que siempre está dando vueltas”.

Rauw Alejandro detalló que el disco de 14 canciones se puede dividir en tres partes de lo que le pasa a un hombre cuando se enamora y le rompen el corazón. “Primero viene la atracción y el romance, después el rompimiento y luego cómo se recupera. Es un círculo emocional completo y quiero que el público lo viva conmigo”, expuso.

El disco tiene apenas tres colaboraciones: “¿Y eso?”, con Tainy; “Tengo un pal”, con Lyanno y Caleb Hallway, y “Brazilera” con Anitta.

QUÉ VIVAN LOS 80

Así como musicalmente “Viceversa” representa un cambio en lo musical, Rauw Alejandro decidió que también requería una transformación de su “look”.

Las trenzas que llevó en el cabello durante casi tres años habían desaparecido y su ropa se acerca ahora más a la moda de finales de los 70 y principios de los 80, al mejor estilo Bruno Marx, que a los atuendos deportivos de lujo que lo habían caracterizado.

“Muchos de los sonidos nuevos son de la década de los 80. Hay beats de esa época y había que acompañarlos con mi visual también”, indicó entre risas y presumiendo una especie de guayabera color crema con dibujos en colores pastel y una gorra rosada.

UN VERANO OCUPADO

Rauw Alejandro está nominado a cuatro Premios Juventud y cuatro premios MTV MIAW. Aunque aún no quiso contar si tendrá presentaciones en esas galas, que se celebrarán el 22 de julio y el 13 de julio, respectivamente, sí sabe que pasará los próximos meses haciendo lo que más le gusta. “Cantar y bailar con la gente. Estoy contando los días”, confesó.

Los ensayos de la gira que planea realizar son intensos, pues se sumará activamente a las rutinas de danza sobre el escenario, pero “me hace sentir lleno de vida”.

El tour comenzará en Carolina del Norte el 15 de julio y terminará en enero del año próximo en el gran concierto “Calibash” en Los Ángeles. Entre esas fechas pasará por las principales ciudades de Estados Unidos, México y España.

Además, tiene todas las entradas agotadas para las cuatro fechas en el emblemático Coliseo de Puerto Rico los días 20, 21, 22 y 23 de octubre.