Kimberly Loaiza defendió a Juan de Dios Pantoja de los haters: “Muchos viven confundidos, no recuerdan el inicio”

Foto: Instagram @kimberly.loaiza

La influencer Kimberly Loaiza defendió a su esposo el influencer Juan de Dios Pantoja en redes sociales, luego de que algunos usuarios argumentaron que este último debía toda su fama y éxito a los miles seguidores que acumula la youtuber.

Desde su cuenta oficial de Facebook, Kimberly contestó algunos comentarios de fanáticos. Sin embargo, se detuvo sobre un comentario que señalaba que “Sin Kim no hay Juan de Dios Pantoja”.

“De hecho es todo lo contario, Juan me impulsó en números y en inspiración, yo no pensaba ser youtuber hasta que él me motivó a hacerlo. Cuando yo comencé, él ya tenía millones de seguidores, él fue el único que creció sin el impulso de nadie”, contestó en los comentarios, de los cuales después compartió una fotografía en Instagram.

“Muchos de los que conoces (incluyéndome) crecimos gracias al impulso de Juan de Dios Pantoja”, puntualizó. Posteriormente, desde la red social, Kim argumentó que muchos usuarios no recuerdan cómo comenzó su carrera, pero que en realidad fue ella la que recibió un impulso importante de su ahora esposo.

FOTO: Instagram/@kimberly.loaiza

“Muchos viven confundidos, no recuerdan el inicio, pero yo sí”, concluyó en sus historias, en donde apareció con un filtro que cambió el tono de su piel a un color naranja con llamas.

Fue en el 2016 que Kimberly, también conocida como “la lindura mayor” por sus fanáticos y seguidores en redes sociales”, comenzó a crear contenido para YouTube con retos y tutoriales principalmente.

Desde entonces, ella y Juan de Dios Pantoja fueron objeto de múltiples polémicas. La última de ellas surgió a finales del mes pasado, cunado mostraron a su recién nacido envuelto en joyas: “Nunca les faltará dinero”, escribió el creador de contenido en aquella ocasión.

En una publicación desde su cuenta de Instagram, Juan de Dios aseguró que a su hijo varón y a su hija mayor, Kima, “no les faltará nunca amor, tampoco dinero”, expresó, mostrando al recién nacido de tres meses portando una cadena al estilo “bling-bling”, una decoración ostentosa.

La apariencia del bebé desató todas las críticas de los fanáticos. “Si así ayudaras a todos tus fans (obvio no a todos) que gracias a ellos estás en donde estás”, comenzó un usuario. “Dices que tú nunca presumes, pero solo te contradices. Hay muchos bebés que no tienen la suerte de tener nada”.

Juan de Dios y la familia de vacaciones

“Deja de andar presumiendo lo que la mayoría no tiene, lo que deberías hacer es: guardar esos recuerdos para ustedes. Hay personas en carencia que te siguen y no ves eso”, concluyó un internauta en una de las tantas críticas que recibió la personalidad del Internet.

Otros de sus seguidores lo calificaron como un arrogante e incluso opinaron, una vez más, que la fama de Pantoja se debe a su pareja: “Eres un arrogante. Kimberly no presume tanto como tú y tiene más fama y dinero. Humildad, por favor”, escribió otro usuario en la misma publicación.

Aunado a esto, recientemente Juan de Dios Pantoja se hizo tendencia por un desafortunado video en el que llama “vaca lechera” a su esposa y creó controversia por beber la leche que su esposa da al recién nacido en un video que compartió a través de TikTok.

Los usuarios de TikTok se le fueron a la yugular al joven cantante, ya que reprobaron su conducta, especialmente por consumir la leche que debería ser para su hijo.

“Sí olía una prueba de embarazo, que no pueda tomar la leche de la Kim”, “Más random no puede ser”, “Qué turbio”, “Estudiando para no terminar como tú”, “Qué necesidad de hacer eso, qué turbio” y “Qué rayos acabo de ver”, fueron algunas de las críticas que lanzaron en contra del famoso youtuber.

