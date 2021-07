Kimberly Loaiza compartió que se hará una cirugía estética

Kimberly Loaiza en el Hospital (Video: Instagram/@kimberly.loaiza)

Este martes la influencer subió una historia a su perfil de Instagram donde apareció con bata de hospital y se mostró con cara triste, ante la gran cantidad de fans que le escribieron preocupados por mensaje directo, Kimberly Loaiza publicó otra grabación horas después en donde aclaró que estaba bien de salud y no se trataba de un ingreso por el cuál preocuparse.

Por otra parte, desde el 5 de julio escribió en su cuenta oficial de Twitter cuál era el motivo de su ingreso al quirófano y pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas. A pesar de este aviso, la influencer no especificó en ese momento cuándo sería su operación, por lo que sorprendió a más de uno de sus fans quienes le escribieron pensando que se trataba de un asunto de salud.

Algunos de los comentarios que recibió Kimberly fueron “Tienes un cuerpazo, pero te apoyo, son unos simples arreglitos, perfecto!! Debe ser una decisión bien pensada” y “Es tu cuerpo, tu decisión... Pero yo te veo perfecta!”.

Este fue el tuit donde Kimberly explicó que se haría otra intervención estética (Foto: Twitter/@KimberlyLoaiza_)

Aunque en sus tuits no especificó que tipo de cirugía se haría, algunos de sus seguidores comenzaron a especular que tal vez se reduciría piel del abdomen tras el nacimiento de su segundo hijo.

En su historia temporal solamente explicó que su salud estaba bien y expresó que se sentía reconfortada por todos los mensajes de apoyo que había recibido de parte de sus fans.

Horas después la influencer agradeció a Juan de Dios Pantoja por su apoyo incondicional en todo momento e incluso dijo que se sentía feliz de haberlo elegido como padre de sus hijos:

La influencer se someterá a otra cirugía estética (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“Gracias esposo miiiioooo siempre me cuidas, te preocupas por mi, estás pendiente a mi y me deseas lo mejor no sabes cuanto te amo bb @Juandedios_P sin duda escogí al mejor compañero de vida y papá de mis hijos…”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El pasado 20 de junio Kimberly Loaiza defendió a su esposo, quien también es influencer en redes sociales, luego de que algunos usuarios argumentaron que este último debía toda su fama y éxito a los miles seguidores que acumula la youtuber.

Desde su cuenta oficial de Facebook, Kimberly contestó algunos comentarios de fanáticos. Sin embargo, se detuvo sobre un comentario que señalaba que “Sin Kim no hay Juan de Dios Pantoja”.

Kimberly Loaiza defendió a Juan de Dios Pantoja (Foto: Instagram/@kimberly.loaiza)

“De hecho es todo lo contario, Juan me impulsó en números y en inspiración, yo no pensaba ser youtuber hasta que él me motivó a hacerlo. Cuando yo comencé, él ya tenía millones de seguidores, él fue el único que creció sin el impulso de nadie”, contestó en los comentarios, de los cuales después compartió una fotografía en Instagram.

“Muchos de los que conoces (incluyéndome) crecimos gracias al impulso de Juan de Dios Pantoja”, puntualizó. Posteriormente, desde la red social, Kim argumentó que muchos usuarios no recuerdan cómo comenzó su carrera, pero que en realidad fue ella la que recibió un impulso importante de su ahora esposo.

“Muchos viven confundidos, no recuerdan el inicio, pero yo sí”, concluyó en sus historias, en donde apareció con un filtro que cambió el tono de su piel a un color naranja con llamas.

Fue en el 2016 que Kimberly, también conocida como “la lindura mayor” por sus fanáticos y seguidores en redes sociales”, comenzó a crear contenido para YouTube con retos y tutoriales principalmente.

