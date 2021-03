“Eso del Covid lo pongo en duda”, Francisco Céspedes duda sobre causa de muerte de Manzanero

El cantautor no cree que el Covid se llevara a Armando Mazanero. (Foto: @franciscopanchocespedes, @armandomanzaoficial/Instagram)

Después de que enero del 2021, el cubano Francisco Céspedes diera a conocer que no cree en la existencia del Covid-19 y que no se someterá a la vacuna, ahora pone en duda las razones por las cuales falleció el compositor yucateco más famoso de México: Armando Manzanero.

Al terminar la conferencia de presa que dio en compañía de Jorge Muñiz y Carlos Cuevas para anunciar la renovación del proyecto juntos Hagamos un trío, el compositor se detuvo a hablar sobre la muerte de compositor de canciones como Contigo Aprendí o Esta Tarde vi Llover. Desde su punto de vista, la verdadera razón del suceso se debió a otras causa, no a al virus.

Según la entrevista emitida por el matutino Sale el Sol, el músico considera que fue un fallo en alguno de los órganos del yucateco lo que propició su fallecimiento, así como la complicada situación a la que se enfrenta un paciente tiene que ser entubado.

“Don Armando Manzanero estaba más sano que todos nosotros, eso del Covid lo pongo en duda... en dos o tres días, ¡no!, le dio un fallo, le dio un infarto, le fallaron los riñones”, afirmó.

El cubano afirma que no pretende dar recomendaciones sobre la vacuna contra el Covid 19.

Al cuestionarlo sobre las polémicas declaraciones que anteriormente ha hecho respecto a la existencia del SARS-COV2 y la efectividad de la vacuna, cantante de Vida Loca piensa que no ha cometido ningún error, pues él es libre de expresar su opinión sobre el tema que quiera. “Yo lo que digo es lo que yo pienso, no le estoy diciendo a nadie ninguna recomendación”, explicó.

También aclaró que él no busca generar fama, controversia o incitar a sus fans a que cambien su opinión respecto al tema, pues ya cuenta con una larga trayectoria en el medio que lo respalda. El integrante de Hagamos un trio manifiesta que sólo quiere dar su pinto de vista como cualquier otro ciudadano y culpa a los medios de comunicación de lo que se dice sobre su persona.

“Me he hecho de mucha popularidad. Yo llevo 50 años en esto y también a veces ustedes se creen que ustedes forman la polémica y a veces uno les da el pie para que la formen...al final yo creo que las personas se quedan con Pancho, con las canciones que yo hago”, expresó el cubano.

En cuanto al tema de la muerte, el cantante explicó que no le da miedo llegar a ese momento porque es un proceso natural como el inicio de la vida. En tono de broma, el compositor contó que a su edad le aterran más las cucarachas que la muerte.

HAGAMOS UN TRIO, proyecto que tienen en común. (Foto: @franciscopanchocespedes/Instagram)

“La muerte es un episodio como el nacimiento. Cómo le voy a tener miedo. Yo tengo 65 años, en ese sentido...le tengo más miedo a las cucarachas, no me gustan. No es que les tenga asco, es que no me vuelen ‘pa’ arriba porque me mando a correr, no me gustan. Pero la muerte, yo no la puedo evitar”, dijo en entrevista.

Dentro de toda la conversación, Francisco Céspedes declaró que le gusta la actriz de telenovelas Patricia Navidad, “¡Paty Navidad está muy buena”, dijo. Ambos artistas comparten la idea de que el virus que ha cobrado la vida de muchas personas a nivel mundial, no existe.

Hagamos un trío es un proyecto que se lleva realizando desde hace cuatro años, concepto que comparten el “Coque” Muñiz, el cantante de boleros Carlos Cuevas y el cubano Francisco Céspedes. El primer concierto se llevará a cabo el 15 de mayo en el Teatro Metropólitan ubicado en la Ciudad de México. Días después tienen programado otro en Salón la Maraka, situado dentro de la Colonia Narvarte.

