Luto en Televisa: Roger Cudney, actor de Vecinos, murió tras fuerte accidente

El actor sufrió un accidente al lado de su esposa TW: @ANDIMexico

El veterano actor Roger Cudney falleció el pasado 5 de julio, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) por medio de su cuenta de Twitter la tarde de este viernes.

“ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Roger Cudney. Actor, director de doblaje y locutor de origen estadounidense, que se radicó en México, desde hace más de cincuenta años. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, fueron las palabras del comunicado con el que se anunció la triste muerte de Cudney.

El actor nació en Ohio, Estados Unidos, país donde interpretó numerosos papeles para la pantalla grande. Su trayectoria en México estuvo más ligada hacia la televisión, aunque también participó en películas de habla hispana.

Entre su gran repertorio de películas de habla inglesa, destacan El vengador del futuro (1990), 007: Con licencia para matar (1989) y Remo Williams, sin armas pero mortífero (1985).

El actor murió de un paro cardiaco TW: @ANDIMexico

En la televisión mexicana, Cudney apareció en proyectos como La Rosa de Guadalupe, Hijas de la luna, Por ella soy Eva y La doble vida de Estela, así como en las conocidas comedias de Vecinos y 40 y 20, todas producciones de Televisa. También apareció en películas mexicanas como No se aceptan devoluciones y La dictadura perfecta.

El actor sufrió el grave accidente el pasado 9 de mayo cuando la esposa del actor se encontraba conduciendo el automóvil en el que ambos se trasladaban por Lomas de Chapultepec, después de darse cuenta de que el vehículo se había quedado sin frenos en una bajada, la mujer decidió impactar contra un árbol para evitar dañar a terceros.

La revista TV Notas reportó que tanto el actor como su esposa sufrieron múltiples fracturas y heridas que complicaron su salud, por lo que estuvo internado largo tiempo en el Hospital Español de la Ciudad de México.

La esposa del intérprete deberá permanecer 7 meses más en el hospital TW: @ANDIMexico

La esposa del actor estuvo varios días en terapia intensiva y diversos medios solicitaron donadores de sangre para auxiliarla.

A Cudney se le perforó un pulmón, tuvo fractura de costillas, esternón y sacro. Fueron estas graves heridas las que lo mantuvieron inmovilizado hasta el momento de su lamentable muerte.

El pasado 2 de julio sufrió un infarto en su habitación del hospital, pero fue socorrido rápidamente por los médicos que lograron estabilizarlo. El pasado domingo 4 de julio volvió a padecer un infarto y finalmente su familia decidió desconectarlo para que su corazón no sufriera más.

El actor logró festejar su cumpleaños el pasado 22 de junio rodeado de su familia, quienes lo acompañaron hasta el momento de su fallecimiento. Sus familiares reportan que un día después de su muerte fue incinerado en el Panteón Francés de la Ciudad de México.

La asociación también reportó la muerte del actor Alfonso Zayas EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Por el mismo medio, la ANDI confirmó el fallecimiento del actor mexicano Alfonso Zayas, quien fue una gran estrella en la época del “cine de ficheras” en México.

El actor nació en el estado de Hidalgo en 1941, desde joven participó en el cine junto a personajes como María Victoria, María Elena Velasco “La India María”, y Joaquín García “Borolas”, además de colaborar en programas de televisión con Alejandro Suárez y Manuel “El Loco” Valdez.

A través de su cuenta de Instagram Chisme no like informó que el actor falleció a causa de un paro respiratorio: “Falleció hace 40 minutos, estaba internado en el hospital que tiene la ANDA para nosotros. Tenía diferentes deficiencias, estuvo ahí pero ya no salió. Perdóname, pero no tengo ni detalles ni ganas de informar”, dijo Samantha Zayas, hija del actor.

