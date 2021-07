“Son unos corruptos y protegen a los violadores”, Daniela Berriel arremetió en contra de la Fiscalía General de Guerrero

@danniberriel

Daniela Berriel habló públicamente sobre la resolución final que anunció la Fiscalía General de Guerrero porque decidieron cerrar su caso en contra del actor Eduardo “N” y aseguró que solicitará un amparo con ayuda de sus abogados.

La actriz y conductora de televisión publicó un video en sus redes sociales en donde confirmó que el magistrado de Guerrero tomó la decisión de dejar en libertad a su agresor debido a que las pruebas en su contra por el delito de violación se consideraron insuficientes.

Tras meses desde su denuncia, la actriz se ha mantenido persistente sobre el supuesto abuso sexual que ocurrió durante una fiesta en marzo del 2020. No obstante, en los últimos días, Daniela Berriel había acusado de inconsistencias en su caso porque las pruebas que aportó no fueron recibidas por el juez.

Daniela Berriel alzó la voz en contra de la Fiscalía de Guerrero por cerrar su caso (Captura: @danniberriel/Instagram)

“Con esto me queda más claro que la fiscalía y el gobierno de Guerrero son unos corruptos y protegen a los violadores”, escribió en sus historias de Instagram.

Berriel comentó que sus abogados no pudieron presentar las pruebas porque no se les dio acceso, entre ellas estaba la declaración que hace unos días hizo el actor Gonzalo Peña, quien también fue acusado por la presentadora al considerarlo cómplice.

Cabe mencionar que desde el 2020 había una orden de aprensión en contra del español por el posible encubrimiento de los hechos, por lo que salió de México y se refugió en su país natal. Gracias a que se retracto, Daniela Berriel le otorgó el perdón para que pudiera volver a México y diera su versión.

Daniela Berriel le otorgó el perdón a Gonzalo Peña para que regresara a México Foto: Captura de pantalla de Instagram @topchisme / @ofansgp

“No se me permitió presentar pruebas ni la declaración de Gonzalo”, posteó la actriz. Añadió que el dictamen le pareció “más que obvio” debido a que ya se habían acumulado múltiples inconsistencias que favorecían a Eduardo “N”.

La conductora mencionó que se siente tranquila porque no va a descansar hasta encontrar justicia. Mencionó que, como se dio por cerrado su caso, tiene su expediente en donde resalta una hoja que la señala como víctima de violación, además de su declaración y la de Peña.

“Si soy una víctima de violación y ya hice una declaración diciendo quién fue el que me hizo daño, ¿qué más necesitan?. Tienen otra declaración de otra persona que estaba en el cuarto, el cual declaró que vio todo”, dijo.

La actriz acusó al gobierno de Guerrero por corrupción y solicitará amparo (Captura: @danniberriel/Instagram)

Ya que considera que la Fiscalía de Guerrero fue injusta con su caso porque encubrió la responsabilidad de Eduardo “N”, Daniela Berriel advirtió que buscará un resultado a su favor a través de instancias federales.

“Esto no termina aquí, porque aunque el magistrado cometiera un gran error diciendo que mi caso estaba cerrado, nos iremos al amparo”, comentó.

Daniela explicó que, a pesar de ser una mala noticia, se siente segura sobre las acciones que pretender poner en marcha. Dijo que esto sólo fue un reflejo del manejo de la justicia en aquel estado y concluyó responsabilizando tanto al gobierno de Guerrero como a toda la familia de Eduardo “N”.

“Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, responsabilizo a la familia Ojeda Franco o al gobierno de Guerrero”, escribió.

La actriz se unirá a una fundación para apoyar a más víctimas de abuso (Foto: Instagram@danniberriel)

Tras su experiencia, la presentadora anunció que está por unirse a una fundación que apoya a las víctimas de abuso sexual. Comentó que esta es una gran noticia para ella después de lo que ha pasado en los últimos dos años. Berriel aclaró que no sólo está pidiendo justicia por ella, sino por todas las mujeres que han sufrido algo similar.

“Me voy a unir a una fundación de abuso sexual, va a haber mucho trabajo detrás. Esto me emociona mucho, hasta me dan ganas de llorar”, concluyó.

