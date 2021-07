Héctor Holten, actor de “El Chapo”, fue acusado por su sobrina de tocarla de manera indebida

Héctor Holten fue denunciado desde 2018. Fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual y está esperando en libertad ser juzgado (Foto: Facebook/Héctor Holten)

El actor Héctor Holten, quien ha participado en numerosas series y películas reconocidas por su difusión en plataformas de streaming, fue denunciado en 2018 por su propia sobrina por haber tocado indebidamente a su sobrina-nieta.

Según relató la sobrina del actor, Alejandra del Valle Holten, en 2017 su hija le dijo que su tío la había tocado de forma indebida desde que tenía 8 años, pero se lo contó cuando tenía 11. La sobrina entonces decidió actuar conforme a la ley y acudió a denunciarlo en la Fiscalía de la Mujer del Estado de México.

“En diciembre de 2017 fue mi propia hija la que me lo comentó [...] Él es mi tío, es hermano de mi mamá. Me parecía la cosa más inverosímil que me podía haber sucedido porque él para mí era la persona a la que más confianza le tenía”, dijo Alejandra en Venga la Alegría.

La sobrina de Héctor Holten decidió hacer pública su denuncia en contra de su tío por tocamientos indebidos a su sobrina-nieta (Video: Venga la Alegría/Azteca Uno)

La denuncia la interpuso en agosto de 2018; sin embargo, su caso tuvo un avance hasta el pasado mayo, después de tres años. Se hizo la formulación e imputación, pero debido a cambios en el código penal, el actor sigue con presunción de inocencia en libertad aunque haya sido vinculado a proceso.

Alejandra aseguró que Holten tocó indebidamente a su hija en varias ocasiones, pues era normal que se reunieran en familia en cada fecha especial y convivieran por horas, lo que le permitió abusar de la niña sin que ella lo percibiera.

Por parte de la Fiscalía le recomendaron que le hicieran todos los estudios pertinentes a la niña para corroborar que no había sido violada, por lo que un médico legista y peritos en psicología determinaron que la víctima sufrió tocamientos.

A pesar de la denuncia que tiene en su contra, el actor ha continuado desempeñándose en su carrera actoral (Foto: Facebook/Héctor Holten)

Antes de que fuera denunciado, el actor decidió confrontar a su sobrina, pero no fue lo que esperaba, pues intentó culpabilizar a la niña. “Fue el 11 de mayo (de 2018). Él llega a mi casa, y puso una mirada muy retadora. Él quería decirme que algo estaba mal con mi hija, que él había notado que había unas actitudes desde ella que eran muy sexuales, que no le parecían correctas”, relató Alejandra.

Agregó que no sólo aceptó frente a ella los tocamientos que le hizo a su sobrina-nieta, sino que también le pidió que volviera a confiar en él ya que no había sido su culpa lo acontecido, de hecho, le narró una ocasión con la que supuestamente podría demostrar que la niña lo había persuadido.

“Me dijo de una ocasión en la que nosotros veníamos regresando de unas vacaciones, que él venía en la camioneta con mis dos hijas y que ella venía levantándose la falda, tenía ocho años, y que venía provocándolo. Él dijo: ‘lo único que tengo que decir al respecto fue de ese viaje, que ella venía levantándose la falda y pues yo soy débil y caí en las redes de una niña de ocho años”, relató la sobrina de Holten.

Uno de las interpretaciones más reconocidas de Holten es la de el ex presidente Carlos Salina de Gortari en "El Chapo" (Foto: Facebook/Héctor Holten)

Alejandra ha decidido hacer público su caso ya que espera apoyo del público en la búsqueda de justicia para su hija, pues supuestamente su familia no la respalda.

Héctor Holten es un actor de 54 años. Egresó de La Casa del Teatro, en donde estudió Actuación. Durante sus primeros años de carrera se desenvolvió en puestas en escena, posteriormente debutó en la pantalla chica con Ladrón de Corazones.

Saltó en 2008 a la pantalla grande con Violanchelo junto a Bárbara Mori. desde entonces ha participado en diversas series, telenovelas y películas. Uno de sus trabajos más reconocidos son en la serie de Netflix El Chapo interpretando al ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

A pesar de la denuncia que tiene en su contra, el actor ha continuado trabajando en puestas en escena y películas.

