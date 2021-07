Así se despidió Alberto Peláez de sus compañeros de Televisa, luego de 37 años

Alberto Peláez se despidió de Televisa tras 37 años (Foto: Facebook/Alberto Peláez)

Este martes Alberto Peláez, uno de los periodistas más reconocidos de Televisa, se despidió de sus compañeros y agradeció su trabajo, pues estuvo dentro de la empresa de los Azcárraga por casi cuatro décadas. Ahora tiene muchos otros proyectos en espera.

El periodista español compartió a través de sus redes sociales cómo fue uno de sus últimos días dentro de la empresa en la que trabajó por tantos años. Dio un pequeño y emotivo discurso a sus colegas, quienes respondieron ovacionándolo.

“Gracias a vosotros he podido crecer. Alberto Peláez es Alberto Peláez por él, por sus sacrificios y por vosotros, por todos mis compañeros. Y de verdad que, no he podido ver a todos ni mucho menos, pero a los que he visto les quiero decir: yo me voy muy contento de haber dejado este pozo de amistad que era el compañerismo”, dijo el comunicador.

Su público lo llenó de aplausos y también lo felicitaron por su trabajo.

Así fue la despedida de Alberto Peláez de sus colegas (Video: Twitter/@pelaez_alberto)

Entre los personajes del medio que despidieron a Alberto se encuentra Pedro Sola, quien le escribió: “Amigo, las despedidas son tristes pero recuerda que ‘aun falta lo mejor’ y lo mejor está por venir, te lo digo por experiencia. Eres el mejor en lo que haces y la vida te premia mas pronto que tarde”.

El pasado viernes Paláez anunció que su retiro de Televisa con un video en Twitter, donde agradeció no sólo a la empresa, sino también a Emilio Azcárraga por haber confiado en él y mantenerlo por tantos años como corresponsal de prensa y Jefe de Televisa España.

“Tras treinta y siete años de trabajar en Televisa termina mi relación laboral con la empresa. Mi gratitud siempre a Emilio Azcarraga. Vamos por los nuevos proyectos”, escribió en su publicación.

Peláez aseguró que lo esperan nuevos proyectos tras su salida (Foto: Facebook/Alberto Pelaez)

Dentro del video, Peláez aprovechó para recordar algunos de sus mejores momentos en el medio mexicano: “En estos 37 años he podido entrevistar a los más importantes personajes de la política internacional, de la economía global y también he podido la oportunidad de cubrir no una, no dos, no tres, hasta 20 guerras”.

También volvió a destacar su agradecimiento hacia Azcárraga diciendo: “Hoy desde aquí quiero agradecer y agradecer con el corazón a Emilio Azcárraga por la oportunidad que me dio y confió en mí”.

El periodista en Televisa Noticias colaboró por 37 años bajo el cargo de Jefe Televisa España, principalmente documentando temas de España, Europa, Norte de Africa y Oriente Medio, así como diversos conflictos bélicos de gran envergadura mundial.

A pesar de que deja Televisa, aún continúa con sus labores dentro de otras casas de noticias en el país, como en Grupo Radio Centro y El Universal. En el primera ha colaborado como corresponsal por casi 18 años y en la segunda como columnista semanal por casi nueve años.

Así confirmó Pelaez su salida de Televisa (Video: Twitter/@pelaez_alberto)

En el video en el que anunció su salida, también agradeció al pueblo mexicano por haberlo acogido a través de la televisión y la prensa.

“Y hoy desde aquí, desde Monterrey, desde mi México, desde mi México, porque me siento tan mexicano como español y tan español como mexicano, quiero agradecerles a todos de corazón porque me han estado siguiendo y que hemos podido tener esa relación tan estrecha en los 37 años y que va continuar”, expresó.

Aunque el periodista no dio detalles sobre lo que le espera en esta nueva etapa profesional, aseguró que pronto habrá nuevos proyectos y trabajos en los que participará.

