Más tensión en “Luis Miguel, la serie”: actor que acusó a Diego Boneta respondió a productora

Martín Bello, actor que denunció a Diego Boneta por presunta agresión física, reveló que al momento la casa productora de la serie Luis Miguel no ha acordado con él un pago completo por su lesiones y que, al contrario, están ejerciendo medidas coercitivas para que el español retire sus polémicas acusaciones.

En contraste a lo que respondió la producción de Netflix, Bello adelantó que no hizo caso omiso a una negociación con los encargados de la serie, sino que tomó precauciones legales. Al momento, su abogado arma una carpeta de investigación por lo que ha demorado en dar un anuncio público sobre su siguiente movimiento que podría llegar a tribunales.

“Es lindo que me preguntes, tengo pruebas de que lo que les cuento puedo demostrar. Yo fui al fisioterapeuta, la casa productora dijo que la aseguradora no quería pagar, me decían que no, ya hablando con otras personas que me quieren pagar de su bolsillo”, fue una de la revelaciones que dio quien encarnó a “Tito” en la bioserie al programa De Primera Mano.

“Me dicen que podría venir uno de los productores a España, pero que tengo que firmar un contrato por el cual yo renuncio a cualquier gasto extra derivado de lesiones que pueden haber quedado”, agregó en su explicación.

Bello afirmó que no ha querido firmar ningún convenio con la producción ante el riesgo de que sus lesiones se agraven y que en un futuro requiera atenciones que deberían costear directivos.

“Que tengo que renunciar a pedir explicaciones por incumplimiento de contrato y encima aceptar sus disculpa, dije, si me quedan secuelas yo tengo que curarme”, explicó el español.

Detalló que las lesiones que tiene lo dejaron postrado casi toda la pandemia y en la incertidumbre sobre su salud, pues los hospitales estaban a tope con pacientes infectados de la Covid-19.

“Me presiona e irradia la cabeza, la tengo medio dormida. Una sensación terrible que además fue en la pandemia. Todos los meses de la pandemia lo sufrí”, dijo.

El defensor de intérprete del tío Tito, dijo que al momento la estrategia legal es terminar la carpeta de investigación antes de hacer cualquier señalamiento directo.

“Ahorita no hemos pedido nada, estamos armando la carpeta y en su momento haré saber. Es delicado dar nombres. Existen muchas cosas que estuvieron mal. Es impresionante todo lo que lo agredieron, estamos armando todo conforme a derecho”, fue la explicación que dio el abogado de Bello.

Por otro lado, ante los cuestionamientos de si había hecho las acusaciones contra Boneta para ganar fama, Bello argumentó que durante sus más 20 años de carrera, nunca ha tenido conflictos ni ningún tipo de rencillas en el gremio al que pertenece.

“Me expongo, soy un actor que nunca ha tenido problemas con nadie, de una carrera de 20 años. Nunca he tenido problemas con nada. Yo me iré al movimiento Me Too por la agresión a mi persona. Me uniré a esa situación que vivieron las muchachas”, adelantó.

Por otro lado, Bello aclaró que no cree del todo que Boneta lo agrediera por motivos personales, el actor explicó que solo se metió en su papel hasta que la situación se salió de control.

“Yo no quiero pensar eso, creo que fue en su afán de meterse en su papel hasta el punto que se salió de control. Ahora mismo busco es justicia, que lo que ha pasado no vuelva a pasar. Porque si nunca más me llamó (Boneta) y no quiso saber más allá más que una llamada que me hizo cuando me vio con el collarín”, relato el español.

