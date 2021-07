Hija de Alex McCluskey confirmó conflicto con serie de Luis Miguel

La familia de Aalex McCluskey no está de acuerdo con la forma en la que se retrata al personaje (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

En días pasados, Matías McCluskey, hijo del ex representante de Luis Miguel, asistió al programa Ventaneando para hablar sobre la notificación legal que él y su familia le han hecho llegar al servicio de streaming que produjo la serie del intérprete, donde la imagen de Alex McCluskey, padre del informante, apareció sin permiso de su familia.

Este miércoles, la hija del fallecido representante, Constanza McCluskey, confirmó que el envío de la notificación es el primer recurso legal que utilizarán para limpiar el nombre de su padre, el cual asegura ha sido retratado como un hombre “deshonesto y alcohólico”.

“No nos preguntaron si estábamos de acuerdo en el uso del nombre, de la imagen y todo lo que implica el recuerdo de mi padre. Para la segunda temporada mis hermanos reaccionaron y quedamos en que íbamos a tomar alguna medida”, dijo Constanza.

“Entonces ya estuvimos hablando con varios abogados, tanto en México, y Argentina como en Estados Unidos. Y la decisión fue primeramente enviar una notificación al distribuidor de la serie, ahí expresamos que no estamos de acuerdo en la caracterización de mi padre ni en el uso de su nombre, su buena imagen y su fama”, aseguró la hija del antiguo manager de Luis Miguel.

Con respecto a las peticiones que la familia demanda hacia la plataforma de streaming dijo lo siguiente: “Lo que estamos solicitando básicamente es una disculpa por parte del distribuidor, una disculpa pública. Otra cosa que solicitamos es que se suspenda de forma inmediata, de todas sus plataformas de streaming la reproducción de cualquier escena en la que aparezca el personaje de Alex McCluskey”

La mujer fue cuestionada sobre la influencia de Luis Miguel en la forma en que la serie retrata a su padre, pues el intérprete podría tener el poder de intervenir en el guión y mejorar la imagen del personaje, a lo que respondió de la siguiente manera: “No sé si no tiene memoria, se le olvidó todo lo que mi padre y en esa época, Hugo, hicieron por él”.

Constanza recalcó el importante papel que McCluskey tuvo en las etapas tempranas de la carrera artística del cantante: “En ese tiempo Luis Miguel era un cantante famoso, pero la internacionalidad que tuvo en la época de Hugo y mi papá no la tenía antes. Entonces creo que por eso fue que él se hizo una verdadera estrella, y creo que debería haber sido más cordial con la figura de mi padre, pudo ser más amoroso como lo fue con la de Hugo”.

Diego Boneta, protagonista de la serie, enfrenta una demanda en su contra

Hace unos meses, Matías McCluskey contó en una entrevista para Infobae la verdadera forma de ser de su padre y las consecuencias de lo presentado por la serie de Luis Miguel: “Era un caballero en el vestir, el ser, el hablar. No nos dejaba decir ‘boludo’, ni jamás lo hubiera dicho. Tampoco fumaba, ni tomaba; nada de eso. No era prepotente ni mafioso, jamás le hubiera dicho a nadie: ‘Me voy a asegurar de que no trabajes nunca más en esta compañía’. Ese no era papá. No era un tipo ruin, ni capaz de amenazar a nadie. No sabés la cantidad de amigos y familiares que me llaman indignados por cómo lo muestran en la serie”.

La serie ya ha sido objeto de contiendas legales, pues hace una semanas salió a la luz que el actor español Martín Bello, quien interpreta al tío de Luis Miguel ‘Tito’, interpondrá una demanda en contra del actor Diego Boneta por una presunta agresión cometida en contra de su persona durante la grabación de uno de los capítulos para la serie.

