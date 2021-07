Esta es la razón por la que Erika Buenfil tuvo que cambiarse el nombre

Erika Buenfil comenzó a portar su nombre artístico cuando tenía al rededor de 14 años, dejando atrás sus primeros años dentro del mundo del espectáculo (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Erika Buenfil llegó al éxito de su carrera en su juventud, cuando comenzó a participar activamente en telenovelas y se convirtió en una de las actrices mejor aceptadas por el público. Desde entonces se le conoce por su nombre artístico, el cual mantuvo con tal de lograr mantener cierto comportamiento.

Cuando era sólo una niña, Buenfil incursionó al mundo del espectáculo a través de varios programas de televisión locales de su natal Monterrey. Ahí se convirtió en una estrella infantil, pero a los pocos años llevó su carrera a la Ciudad de México, en donde tuvo que aplicar algunos cambios a su vida para poder conseguir ser una reconocida actriz.

En una entrevista que realizó el presentador Gilberto Marcos a Erika en Monterrey cuando ella tenía sólo 19 años, él decidió cuestionarla sobre la razón por la cual decidió cambiarse el nombre, pues de su ciudad se había ido siendo conocida como Teresita y regresaba llamándose Erika.

Erika Buenfil explicó por qué se cambió el nombre (Video: YouTube/Gilberto Marcos)

“Me fui a México, y ya sabrás, aquí en Monterrey Teresita, cuatro años de haber trabajado y yo pensé que al llegar a México me iba a conocer todo el mundo, pero desgraciadamente nadie me conocía. [...] Estaba yo grande, entonces mi imagen de Teresita era de niña, entonces cuando me llamaban ‘Tere’ o ‘Teresita’, pues inconscientemente yo ya funcionaba como Teresita”, comenzó su explicación la actriz.

Fue por ello que las personas que la rodeaban se dieron cuenta de que, de alguna forma, necesitaban hacer que Erika creciera y se despegara del personaje que había creado durante su niñez, lo cual era un trabajo complejo siendo que llevaba su propio nombre. Aunado a ello, sus representantes querían mejorar el impacto que tenía en el público.

“Total, pues ni modo, vamos a cambiarle el nombre para que también cambie de forma de ser para ver si así cambia, porque yo seguía siendo la misma niña, y se pensó en tres nombres: Erika, Paola y Michelle”, reveló Buenfil.

Erika Buenfil comenzó su carrera artística a los 9 años (Foto: Instagram @erikabuenfil50)

Se pensó que el nombre de Paola sería el que funcionaría, por lo que las personas que la rodeaban sólo la llamaban de esa forma, pero a ella no le agradaba ni a su papá. Lo platicó con su familia y decidieron ahora llamarla Erika.

“A partir de ahí, comenzó a funcionar el nombre. Era pegajoso, que era importante, entonces ya me quedó el nombre así, pero yo para Monterrey sigo siendo Teresita, (también) para mi familia. Para toda la gente que me llama Teresita, no me molesta, al contrario, me da mucho gusto”, se sinceró.

La actriz aseguró que el nombre había aportado a ella fuerza en su presentación y algo de personalidad, además pensaba que era esencial llamar la atención desde su nombre porque la competencia en la actuación era muy grande.

A su llegada a la Ciudad de México comenzó sus estudios en actuación y pronto se convirtió en una estrella (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

Su nuevo nombre no cambiaba su persona, sólo su imagen de niña a mujer, pero, dijo, para ella era importante que su público la siguiera viendo como una persona tranquila, a la que no le gustaba crear polémicas entorno a ella y llevaba una carrera estable.

Casi 30 años después de esa entrevista, Erika Buenfil conserva su seudónimo y no sólo logró llevarlo a ser uno de los más reconocidos en el espectáculo mexicano, sino también se adaptó a las nuevas formas de entretenimiento, como lo es TikTok.

Después de haber perdido su exclusividad en televisa, la actriz creó su cuenta en TikTok, donde gracias a su personalidad logró conseguir más de 12 millones de seguidores y su carrera resurgió de una forma inesperada.

