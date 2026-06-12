CNTE vuelve a bloquear Paseo de la Reforma pese a reducción de plantón en Centro Histórico: gobierno cierra el diálogo

CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2026.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli como parte de las protestas que mantienen en exigencia de la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La tarde de este 12 de junio de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran bloqueando Paseo de la Reforma ante la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno federal.

En el día 12 de protestas, el magisterio dio a conocer la mañana de este viernes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “canceló el día de hoy la mesa tripartita para la CDMX”; razón por la que hizo un llamado a concentrarse en la Torre del Caballito, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

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Dirigentes de la CNTE han afirmado que el diálogo con el gobierno “no está roto” y que esperan continuar con las negociaciones para avanzar en la solución de las problemáticas expuestas.

CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2026.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli como parte de las protestas que mantienen en exigencia de la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Durante la mañana de este 12 de junio, los maestros que se encontraban en el plantón en los alrededores del Zócalo comenzaron a retirar sus casas de campañas, retirando pertenencias y estructuras improvisadas; las calles de Tacuba, Donceles y República de Brasil se encuentran parcialmente desocupadas.

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Gobierno Federal endurece discurso contra la CNTE

Ante la negativa de aceptación sobre las propuestas que han hecho Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director del ISSSTE, el discurso institucional ha tomado otro rumbo y desde la presidencia se exhibe la renuencia de la Coordinadora para avalar o presentar contrapropuestas.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya avances pese a las mesas de diálogo que se han instalado:

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“Hubo diálogo hasta hace dos días, pero, ¿Qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, y acá, pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa fuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. No reprimimos a nadie y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”.

CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2026.- Maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon de nueva cuenta el cruce de avenida Juárez y Bucareli como parte de las protestas que mantienen en exigencia de la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y el sistema de pensiones. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Cabe destacar que desde el día uno del plantón de la CNTE en el Zócalo, los maestros han exigido una reunión con la mandataria, recordándole que una de sus promesas de campaña fue la abrogración de la Ley del ISSSTE 2007, sin embargo, tanto Sheinbaum como Batres han dejado claro que esto no será posible y se han limitado a ofrecer la creación de una aseguradora pública.

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