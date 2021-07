Silvia Pinal reapareció con mensaje tras salir del hospital: “Aquí está su vedette”

Foto: Instagram/@takebtake

Silvia Pinal se encontraba internada en un hospital de la Ciudad de México por un el aumento en su presión arterial, y después de realizarse exámenes médicos se le detectó una infección en las vías urinarias. Después de estar más de cinco días internada, la actriz fue dada de alta y compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

En un video compartido por Chicapicosa, se puede ver a la “última diva del cine mexicano” en buenas condiciones y con un gran ánimo; “Aquí está su vedette favorita, ay es verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos”.

“Al ratito voy a ver qué pasó porque luego luego el chisme para ver qué pasó”, añadió.

Silvia reveló que todo lo que le hicieron en el hospital tuvo excelentes resultados, pero que no hubo algo fuera de lo normal: “Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, estoy lista para otra”.

Silvia Pinal ha ganado varios premios Ariel, entre ellos uno como actriz en su participación en "La dulce enemiga" (Foto: Youtube)

En diversos programas de entretenimiento se mencionó el comportamiento de la diva mexicana durante su hospitalización, pues al inicio, de acuerdo a Sale el sol, los presentadores revelaron que Silvia no se sentía cómoda estando en un hospital ya que no le gusta ir a ese tipo de lugares. Pinal se molestó con sus hijos Enrique y Alejandra por internarla: “Se arrancó el suero y todo. No quería estar ahí, pero tenían que checarla”, contó Joanna Vega-Biestro.

Pero tiempo después la periodista Maxine Woodside, una gran amiga de la primera actriz, tuvo oportunidad de hablar con ella. Silvia Pinal sólo esperaba el momento de salir de la clínica, pero estaba consciente de que podrá hacerlo sólo con la autorización médica.

Sylvia Pasquel se encargó de comunicar a diversos medios lo que ocurría con su madre durante su instancia en la clínica. La actriz reveló que su madre también se está tratando la tos que fue consecuencia de haber utilizado oxígeno médico: “Les comento que mi mami no saldrá todavía del hospital. Al parecer, el oxígeno le resecó la garganta y tiene mucha tos. Además, le encontraron una pequeña infección urinaria y le van a tratar las dos cosas”, aseguró.

Sylvia Pasquel detalló el estado de salud de su madre en todo momento durante su hospitalización (Foto: Cuartoscuro)

También ha desmentido diversos rumores que surgieron durante la hospitalización de su madre, pues en las redes se difundió que Silvia había fallecido. “Esto es una gran mentira. Mi mami está bien, está perfectamente bien de salud. Al medio día hablé con ella y estaba dispuesta a hacer su terapia, acababa de desayunar y en este momento está disfrutando de sus bisnietas y su nieta”, comentó a través de un video que compartió en Instagram.

Eric del castillo estuvo internado en la misma clínica que la actriz de la película Viridiana, ya que el actor tuvo una caída en la casa de su hija Verónica, después de las observaciones médicas, fue dado de alta y pudo interactuar con su compañera de actuación.

Eric del Castillo y Silvia Pinal coincidieron en el mismo hospital (Fotos: Archivo / La Voz de durango)

El primer actor comentó que pudo ver a Pinal, su encuentro fue muy corto, pero pudo conocer su estado de salud. “Muy tranquilita, estuvimos platicando un ratito y yo sé que cuando uno está malito lo que menos quiere es tener visitas. Estuve ahí como 10 minutitos”, reveló Eric después de dejar la clínica.

Después de que Del Castillo salió del hospital, aclaró su condición de salud y comentó que su accidente sucedió porque no vio un escalón en la casa de su hija. Además mostró la herida de su frente y su brazo enyesado: “No fue quebrada, fue una fricción de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó.

