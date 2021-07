Cynthia Rodríguez enseñó cómo posar igual que María León

Fotos: Instagram @cynoficial/@sargentoleon

Cynthia Rodríguez posó al puro estilo de María León y no se quedó con el secreto, compartió el paso a paso para lograr fotografías similares a las que comparte la ex vocalista de Playa Limbo en sus redes sociales.

Durante la emisión de Venga la Alegría, Cynthia, Kristal Silva y Carlos Pérez quedaron impactados con un posteo de María León en donde se ve recostada boca abajo a la orilla de una piscina. La cantante de teatro musical traía puesto un bikini de dos piezas con la parte superior negra y la inferior de tono rosado, con lo que dejó ver su tonificado cuerpo.

Al ver la fotografía, los presentadores hicieron énfasis en el trasero de la también bailarina. La ex académica comentó que la María León logró resaltar sus posaderas con una pose específica que ella también sabe hacer y se tiró al piso para imitarla.

En "Husmeando las redes", Cynthia imitó a la cantante de teatro musical (Captura: @vengalaalegriatva/Instagram)

Ya abajo, la conductora se posicionó en una forma similar y enseñó que el truco está en arquear la espalda. También hizo algunos ejemplos de expresiones faciales para que la foto se vea mejor.

Cabe mencionar que Cynthia Rodríguez logró hacer el ejercicio sin preocupación alguna debido a que el día de hoy lució un short y un saco en contraste a otros días en donde suele portar vestidos cortos.

Mientras tanto, Kristal Silva trató de cuidar a su compañera pero al ver el sentido del humor con el que estaba posando, sólo se limitó a reírse. El “Capi” Pérez no perdió la oportunidad de burlarse de su compañera. Sin embargo, su vista también fue atraída hacía los atributos de su amiga.

María León compartió con sus seguidores de Instagram su rutina de relajación (Captura: sargentoleon/Instagram)

Esto lo notaron los usuarios de redes sociales, quienes comentaron que en la foto claramente se ve al comediante viendo directamente hacia Cynthia. “Y el ´Capi´ saboreándosela”, “La mirada del ´Capi´”, “La cara del ´Capi´, hoy dormirá en la sala”, escribieron en Instagram.

En la publicación de Venga la Alegría, los fans del programa también criticaron a Cynthia porque no entendieron si su imitación fue una broma o sólo lo hizo “para llamar la atención”. Algunos externaron que no les pareció correcta la pose porque: “María León no despega la pelvis del piso como tú, nada q ver tu postura con la de ella”.

En el mismo posteo, los internautas pidieron que Vanessa Claudio regrese al matutino después de que la semana pasada estuvo como conductora invitada por dos días. Cabe mencionar que la modelo puertorriqueña abandonó el matutino en 2019, por lo que su regreso impactó a los televidentes.

La conductora fue criticada por los usuarios de la plataforma Cynthia Rodríguez (cortesía: IG)

Todo esto ocurrió como parte de la sección Husmeando en las redes, en donde los conductores más jóvenes del programa hablan sobre las publicaciones de redes sociales más polémicas de los artistas y, de vez en cuando, también retoman fotos atrevidas.

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana debido a su carisma y sentido del humor, atributos con los que rápidamente logró cautivar al público mexicano desde su ingreso a Venga la Alegría.

La publicación original de María León se hizo el pasado miércoles 30 de junio. Con la frase: “Un respiro antes de la locura”, la cantante jalisciense compartió como pasa sus tardes dentro de su casa. Su posteo fue ampliamente elogiado debido a que León también es reconocida por la escultural figura que tiene.

La foto de la actriz del musical Hoy no me puedo levantar no es la única que se puede encontrar en su perfil, pues María León tiende a subir imágenes con poca ropa porque es el atuendo que utiliza para hacer sus rutinas de ejercicio; otras tantas pertenecen a sus vacaciones.

SEGUIR LEYENDO: