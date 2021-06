Por qué Zague no tolera a “Capi” Pérez en programas deportivos

Capi Pérez y Zague participarán en "Los Portagonistas" de Tokio 2020 (Foto: Instagram@elcapiperez/@lrzague)

A un mes de que den inicio los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los diferentes protagonistas deportivos se preparan para enfrentar la mayor competencia internacional y sumar preseas al medallero de su federación.

No solo los atletas están ajustando detalles para la competencia, sino que también las diferentes televisoras mexicanas alistan todos los preparativos para tener una cobertura total de todas las competencias de la justa olímpica.

Recientemente, la televisora del Ajusco anunció una edición especial de su programa Los Protagonistas para Tokio 2020 donde personajes como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague serán los conductores estelares y hablarán de las hazañas deportivas del día.

Como es la costumbre de la compañía, incluirán un fragmento cómico donde destaca la participación de Facundo y de Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como el Capi Pérez. Los dos personajes son reconocidos por laborar en diferentes programas de TV Azteca y su acercamiento a la sección deportiva no es novedad.

Sin embargo, la relación entre éste último comediante con uno de los comentaristas deportivos no es del todo estable, ya que acontecimientos pasados causaron ciertas fricciones entre el Capi y Zague en la conducción de los programas deportivos, incluso el ex jugador americanista amenazó al comediante para que no se pasara de sus límites.

Aunque anteriormente ya habían colaborado juntos, el ex jugador no ha logrado tener una relación estable con el comediante, ya que sus bromas y sentido del humor no son del agrado del ex seleccionado nacional y ha sido origen de disgustos.

Todo empezó hace 3 años en una edición de la Copa Mundial. Con motivo del Mundial de Rusia 2018, Carlos Alberto fue invitado para formar parte del segmento cómico de la cobertura mundialista, era la primera vez que el conductor de programas de entretenimiento participaba en un evento deportivo.

Los primeros capítulos de la cobertura transcurrieron sin novedades, Luis Roberto Alves evitó relacionarse de manera personal con los comediantes; sin embargo, Capi Pérez pasó los límites e incluyó al ex delantero en una broma, la cual fue la causante de sus fricciones en la actualidad.

En una capsula cómica, el conductor de 34 años de edad se hizo pasar por un hacker del grupo “Anonymous” y reveló algunos videos de la intimidad de Martinoli, el doctor García, Zague y de Tania Rincón. Todos se hospedaban en el mismo hotel por lo que Capi Pérez aprovechó esa situación para hacer un segmento cómico.

Las diferencias de Alberto Pérez y de Luis Roberto Alves surgieron a partir de esa broma de mal gusto que trajo a la memoria de los panelistas, y de todo el público, el momento polémico que vivió el ex jugador americanista. El Capi disfrazado de hacker contó que había conseguido imágenes exclusivas de las actividades que hacían los comentaristas deportivos mientras descansaban.

Las bromas parecían marchar por un límite aceptable pero cuando tocó el turno de Zague, Alberto Pérez generó un momento de tensión en el set. El conductor de la Resolana fingió ser Roberto Alves y recordó cuando filtraron imágenes personales del comentarista a internet.

A pesar de que le pidió disculpas y todo quedó atrás, desde entonces el ex futbolista no tolera la presencia del Capi y ahora enfrentará una nueva edición a su lado en Tokio 2020 (Foto: Instagram / @lrzague)

Sin camisa y con una toalla de baño, Carlos Alberto fingió ser comentarista deportivo. De inmediato los conductores estallaron en risa, pero quien se mostró molesto fue el ex delantero, ya que refrescó los momentos que atravesó el ex zaguero en su vida privada y que le causaron problemas con su matrimonio y diferentes críticas en la esfera pública.

El Capi Pérez no dejaba de repetir “impresionanti” y las risas continuaban. Zague se levantó de su silla para acercarse al comediante para decirle sus quejas, pero con intervención de Luis García todo quedó en un mal momento.

A pesar de que le pidió disculpas y todo quedó atrás, desde entonces el ex futbolista no tolera la presencia del Capi y ahora enfrentará una nueva edición a su lado en Tokio 2020.

