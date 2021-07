Andrea Legarreta reveló cómo mantiene la silueta a sus casi 50 años

Video: Instagram/@andrealegarreta

Andrea Legarreta está a unos cuantos días de cumplir 50 años de vida. La conductora y actriz, quien nació un 12 de julio de 1971, constantemente deja ver en sus fotos que su figura no ha recibido los estragos del paso del tiempo, pues se ha mantenido con una silueta sin flacidez propia de la edad.

Este 1° de julio, a través de sus historias temporales de Instagram, Andrea Legarreta compartió una grabación en la que mostró cuál era el secreto de su figura, pues dejó ver a sus más de 5 millones de seguidores que se realiza un proceso para mantener en su lugar la piel.

“Y aquí estoy de nuevo en Sculpire y ahora me toca Onyx”, mencionó en su video; a continuación la mujer que atendía a Legarreta explicó en qué consiste dicho proceso: “Es radiofrecuencia capacitiva y resistiva, va a ayudar a tensar la piel, a pegarla nuevamente al músculo y a definir también”.

En su cuenta de Instagram, la conductora ha mostrado que también realiza ejercicio (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Además de realizarse este procedimiento no invasivo, la conductora también muestra de manera constante que realiza diversos tipos de ejercicios para preservar su salud y su imagen lo más intacta posible.

Algunas de las actividades físicas que ha mostrado esta conductora de Hoy son pilates, pesas y diversos tipos de estiramientos en aparatos. A pesar de que el proceso que mostró no es invasivo, se sabe que Andrea Legarreta sí ha recurrido a realizarse algunas cirugías para mejorar su imagen.

En 2020 la periodista Lourdes Stephen afirmó que se ha realizado dos operaciones, la primera habría sido una rinoplastia mientras que la segunda tendría que ver con darle firmeza a sus senos tras el nacimiento de Mía, su primogénita.

Andrea Legarreta se habría realizado dos cirugías en el pasado (Foto: Instagram /@andrealegarreta)

Después de que hace dos semanas se dieran a conocer diversas imágenes donde Erik Rubín aparece bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro, Andrea Legarreta habló de la polémica con diversos medios.

En la entrevista retomada del canal de Youtube Eden Dorantes, la conductora del programa Hoy dijo que ella sabe lo que está viviendo con su esposo, que tienen en cuenta que han vivido momentos duros y etapas complicadas “pero no esto, esto es una estupidez”, afirmó Legarreta.

Continuó diciendo que se está tratando de buscar algo negativo donde no lo hay, y en sus palabras, la actriz dijo que quienes piensan que tener un matrimonio significa encerrarte en una jaula y no tener una vida individual, respeta su posición, pero para la presentadora, no es así.

Así es la familia formada por la conductora y el cantante de Timbiriche (Foto: andrealegarreta / Instagram)

“Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”, añadió en la entrevista.

La actriz también mencionó que no es un matrimonio abierto, sino un a unión de dos personas que desde el primer día se amaron, también resaltó que es una mujer independiente. “Perfectamente podría decir: ´no quiero seguir aquí y puedo estar yo sola, ser independiente, igual él’ “, comentó en la entrevista.

Legarreta aseguró que los usuarios de las redes sociales son cada vez más crueles, y que señalan y agreden más, pero dejo claro que existían las excepciones. “Me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, celebrar quizás el dolor de otros”, declaró la conductora.

