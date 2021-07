Eiza González se pronunció sobre la sentencia que recibió el ex policía (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

La actriz Eiza González lanzó un fuerte mensaje a quienes la enfrentaron con Belinda, luego de que algunos usuarios en redes sociales aseguraron que la estrella de Baby Driver le envió una “indirecta” a la cantante española tras su éxito en Hollywood.

A través de su cuenta de Twitter, Eiza escribió que ella ya no recuerda el pleito que tuvo con la cantante de Luz sin gravedad en el 2013: “Ni me acordaba de eso, chale”.

Además, aseguró que el tuit que algunos calificaron como una “indirecta” no tiene nada que ver con lo que sucedió hace casi 10 años.

“Oigan, ¿todo bien casa? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo, tranquilos. Nada más para que sepan, ni tuit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”.

Información en desarrollo...

