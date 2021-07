Daniela Berriel denunció que el testimonio de Gonzalo Peña a su favor no ha sido aceptado

Daniela Berriel aseguró que esto se debe a las influencias del acusado (Fotos: Instagram @univision / @DannyBarriel)

Daniela Berriel nuevamente denunció irregularidades en su caso, pues su abogado aseguró que las autoridades no están siendo neutrales en el proceso ya que sus peticiones para ver las pruebas genéticas no han sido atendidas y las declaraciones de Gonzalo Peña no han sido aceptadas por el magistrado.

Daniela Berriel, junto a su abogado y su papá, visitó el set de De Primera Mano, en donde declaró cómo actuará en los próximos días, pues Gonzalo, quien fue testigo presencial y que ahora podría ser parte fundamental de la defensa de la actriz, posiblemente no sea tomado en cuenta porque no se ha retirado la orden de aprehensión en su contra.

“El viernes pasado había una audiencia, que era una audiencia de trámite, en la que el juez debió haber cancelado la orden de aprehensión contra Gonzalo para que hoy estuviera Gonzalo probablemente en esta audiencia o al menos ayer hubiera podido rendir un testimonio, pero, sorprendentemente, sin un argumento mínimo, lógico, el fiscal general del estado el jueves en la tarde desistió de esa audiencia”, explicó Xavier Olea, representante legal de Berriel.

Ayer, en conferencia de prensa Daniela Berriel denunció que la orden de aprehensión en contra de Gonzalo no ha sido retirada (Foto: Instagram/ @danniberriel)

Debido a esto, tendrán que esperar que para la siguiente audiencia el testimonio del actor pueda ser tomado en cuenta, ya que será en la que el magistrado determine si la resolución de dejarlo en libertad fue conforme a derecho, es decir, fue correcta o no.

Si fue conforme a derecho, la defensa de Daniela procederán con un amparo, si no lo fue, se girará una nueva orden de aprehensión en contra de Eduardo “N”.

El hecho de que participe Peña en esta ocasión es esencial en el caso de Daniela debido a que fue la única persona que se encontraba en el mismo lugar y momento en el que la actriz, como ella y Gonzalo lo declararon, fue violada por Eduardo “N”.

Gonzalo Peña declaró a favor de Daniela desde el país en donde actualmente radica (Foto: Instagram/@gonzalopz13)

Eduardo “N” fue puesto en libertad el pasado 10 de abril a pesar de las pruebas que existían en su contra, por lo que Berriel siguió en su búsqueda por justicia y anunció que se levantaría una apelación a la decisión del juez.

El perpetrador del crimen no fue el único denunciado por Daniela, sino también Gonzalo Peña y el pasado 17 de marzo se giró una orden de aprehensión en contra del actor por el delito de violación, pues se temía que se hubiera dado a la fuga.

Después de que Gonzalo declaró ante su defensa y ante un notario público en el país en que actualmente se encuentra radicando, la víctima le otorgó el perdón, pues sus declaraciones servían como testimonios en su defensa al concordar con su versión de los hechos, pero las irregularidades a favor de Eduardo “N” continúan y el histrión no puede regresar a México para declarar en su contra.

Una nueva orden de aprehensión podría girar en contra de Eduardo "N", la siguiente semana se determinará (Foto: Captura de pantalla)

Según informó Berriel y su abogado, el pasado 25 de junio estaba programada una audiencia en dicho estado en el que debían arreglar la situación de Peña. Sin embargo, el 24 de junio a las 9 de la noche, se les notificó de sorpresa que la reunión se cancelaba.

Además, recalcaron su inconformidad con la falta de acceso de sus peritos a las pruebas genéticas; mientras la defensa del acusado pudo dar su dictamen en menos de 10 días después de que solicitaron acceso a las pruebas, a los abogados de Daniela no les han aceptado su petición aunque hayan pasado 15 días desde que la levantaron.

Por otra parte, la actriz manifestó que conoce a otras dos víctimas de violación de Eduardo “N”, quienes sufrieron del mismo modus operandi, pero que temen hacer su denuncia formal debido a que tienen conocimiento de las supuestas influencias del imputado.

