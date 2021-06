Gonzalo Peña ya declaró en el caso de Daniela Berriel y confirmó que hubo violación

No se sabía nada del actor hasta que finalmente acudió a dar su declaración a favor de Daniela Berriel (Fotos: Instagram @univision / @DannyBarriel)

Tras varios meses después de que Daniela Berriel denunció a Gonzalo Peña como presunto cómplice de Eduardo “N” al haberla violado, finalmente el actor volvió a dar señas de sí y ya rindió dos declaraciones, dijo la defensa de la actriz esta tarde.

Según informaron los abogados de Olea & Olea, el acusado declaró ante su defensa y ante un notario público en el país en que actualmente se encuentra radicando, por lo que “esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público cobran validez, tiene fe pública, tiene una validez legal”, dijo el defensor de Berriel.

Danny y Xavier Olea anunciaron para Ventaneando que, entre las declaraciones que Peña dio, ratificó la denuncia de la actriz, por lo que aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación.

El 10 de abril de este año, Eduardo fue puesto en libertad por un juez (Foto: Captura de pantalla)

Eduardo “N” fue puesto en libertad a pesar de las pruebas que existían en su contra, por lo que Berriel siguió en su búsqueda por justicia y anunció que se levantaría una apelación a la decisión del juez. Las declaraciones de Peña ayudará para fortalecer su defensa.

“Gonzalo Peña dice la verdad y su verdad coincide con la verdad de Daniela. La Fiscalía General del Estado tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado formalmente tanto nosotros como abogados de Daniela, como abogados de Gonzalo, esto fortalece el dicho de Daniela y fortalece nuestros argumentos para la apelación”, aseguró Olea.

Hace tres meses, en la desesperación que la actriz se encontraba al no tener avances en su denuncia, la hizo pública. En un video de 10 minutos, Berriel relató que su ex pareja, Gonzalo Peña, y su amigo, Eduardo “N”, la violentaron.

“No entiendo por qué no me ayudaste”: señalaron al actor Gonzalo Peña como cómplice de violación (Foto: Instagram / @danniberriel)

Según su testimonio, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje al famoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. La actriz señaló que fue agredida tras una cena en la que comenzaron a platicar de asuntos sexuales, motivo por el que “se sintió incómoda” y prefirió irse a dormir, sin embargo sus agresores la siguieron al cuarto.

Tras varios minutos de insistirle, ella se quedó dormida y se despertó dándose cuenta de que estaba siendo violada por Eduardo, todo esto en complicidad de Gonzalo, quien se encontraba en el mismo cuarto, pero en una cama diferente.

El 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero dictó una orden de aprehensión para Eduardo, pero el 10 de abril el juez ordenó la libertad de Eduardo. “Mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo, acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero”, dijo en conferencia de prensa.

Hace dos meses Gonzalo Peña fue acusado de ser cómplice de violación y se emitió una orden de aprehensión, pero el se encuentra fuera del país (Foto: Instagram gonzalopz13)

Según las declaraciones de la actriz, el juez dictaminó que ella no habría preservado ninguna muestra genética de Edurado “N” y no se podía demostrar la agresión, pero esto no puede negar que ella haya sido abusada sexualmente por él.

Después de que esto sucediera, Daniela logró que se girara una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, quien fue acusado por violación y abuso sexual.

Ante las declaraciones de Peña, la también conductora dijo: “Sentí más paz, porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo, me ayuda legalmente y me ayuda también a que la gente (crea), porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando mensajes todavía negativos y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo ya no hay duda alguna”.

SEGUIR LEYENDO: