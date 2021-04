“Un violador en libertad”: Daniela Berriel expuso irregularidades que lograron la libertad de Eduardo “N”

Entre lágrimas y en compañía de sus abogados y padres, Daniela Berriel realizó una conferencia de prensa esta tarde en donde dio su versión de los hechos, según la cual habrían liberado a Eduardo “N” tras irregularidades por parte de juzgado encargado de su caso.

“Los he convocado esta tarde para hacer notar mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo [-], acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero” fue como comenzó la conferencia de Berrel.

Según las declaraciones de la actriz, el juez dictaminó que ella no habría preservado ninguna muestra genética de Edurado “N” y no se podía demostrar la agresión, pero esto no puede negar que ella haya sido abusada sexualmente por él.

Debido a esto, pidió a las autoridades abrir una investigación de oficio hacia los servidores públicos, ejecutar medidas de prevención cautelares e iniciar investigaciones hacia la familia del acusado, sus defensores y amistades que hayan estado implicados legalmente en la resolución del caso.

Daniela Berriel pide de nuevo justicia, pues dice que su agresor salió libre por influencias (Foto: Instagram / @danniberriel)

Berriel acusó a la familia de Eduardo “N” por haber ejercido presión política y económica en el caso para la defensa del imputado, pues la actriz defiende que las influencias lograron dejarlo en libertad a través de la ineficiencia e irregularidad en el proceso. Agregó que tiene teme por la vida de ella, su familia, amigos y abogados.

Los abogados de la actriz confirmaron que se impondrán denuncias penales en contra de los servidores públicos, quienes supuestamente serían cercanos a la familia del acusado y habrían logrado modificar la resolución del perito para la prueba genética que se realizó a Berriel.

Agregaron que la confabulación para lograr la resolución de ayer fue obvia, pues en las declaraciones de Eduardo, él mismo se situó en la hora y lugar de los hechos, existen testigos y sus familiares ya esperaban su libertad. Aseguraron que apelarán, pedirán apoyo fiscal y presentarán nuevos testigos y pruebas periciales.

Daniela dijo que sabe que otras dos mujeres fueron abusadas por Eduardo y no han levantado ninguna denuncia, pero una de ellas le ha reiterado su apoyo en el proceso. “Él podrá comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar nuestra voz”, externó. Anteriormente, la actriz ya había hecho público a través de sus redes sociales que temía por su seguridad, ya que posiblemente el denunciado saldría en libertad gracias a su familia.

Daniela Berriel teme que su agresor quede libre

Finalmente, la actriz externó hacia las mujeres que han sufrido abuso: “Las invito a denunciar, las invito a que me ayuden, las invito a que no tengan miedo”. Agregó que no se arrepiente de haber denunciado y declaró: “Ya no tengo más miedo, lo correcto fue denunciar. Es momento de que los que tengan miedo ahora sean ellos”.

Según el testimonio que compartió Berriel, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje al famoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. El 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero dictó una orden de aprehensión para Eduardo, pero para el 13 de marzo de este año Daniela compartió un video donde relataba que tenía miedo de que a su agresor lo dejaran en libertad.

Actualmente hay una orden de aprensión hacia Gonzalo “N”, quien haya participado en los hechos. Gonzalo es un actor español que ha participado en proyectos como La malquerida, El hotel de los secretos, Despertar contigo y Enamorándome de Ramón. Debido a que el actor salió de México después de haber sido acusado, se inició una alerta Interpol para poder capturarlo y llevarlo a juicio.

SEGUIR LEYENDO: