Padre de Daniela Berriel le envió un mensaje al actor Eduardo ‘N’

Daniela Berriel y su padre ofrecieron una conferencia de prensa este 1° de julio (Foto: Instagram@danniberriel)

De acuerdo con la conferencia de prensa publicada en De Primera Mano, el padre de Daniela Berriel aseguró que su hija no fue la única víctima de Eduardo ‘N’, actor acusado de violación desde el mes de marzo.

“Es un violador serial, lamentablemente hay chicas que no lo han denunciado, se verá la forma que los denuncien, que tengan el valor de hacerlo, pero es un violador serial, eso es lo que está protegiendo su familia y eso es lo que están protegiendo sus padres”, dijo Mario Alberto Berriel.

El 2 de julio el magisterio publicará si se giró una orden de aprehensión en contra de Eduardo ‘N’, por su parte, el padre de la joven quien lo denunció, mencionó que espera que la dependencia tome la decisión correcta.

Conferencia de prensa donde el padre de Daniela Berriel envío un mensaje a Eduardo 'N' (Foto: Instagram/ @danniberriel)

“Yo no lo conozco ni sé cual se su actor, no sé si tenga hijos, sin embargo yo le digo al señor que a los hijos se les educa con el ejemplo y que de verdad pueda ver a sus hijos con la frente muy alto de que sepan sus hijos y su familia de que está actuando conforme a derecho”, dijo durante la conferencia.

Por su parte, Daniela Berriel replicó el mensaje de su padre en una historia temporal de Instagram así como otros fragmentos tanto del programa de Imagen como de la conferencia de prensa. En sus publicaciones agradeció el apoyo brindado por diversos medios de comunicación. Igualmente se dijo molesta porque pese a otorgar el perdón, no se está permitiendo que Gonzalo Peña funja como su testigo.

Luego de que el actor Gonzalo Peña declarara a favor de Daniela Berriel, la intérprete y sus abogados, Javier y Alejandro Olea, revelaron que le han otorgado el perdón al oriundo de España para que pudiera volver a México y declare como testigo de Berriel.

Daniela Berriel otorgó perdón a Gonzalo Peña para que pueda testificar a su favor (Foto: Captura de pantalla de Instagram @topchisme / @ofansgp)

En conferencia de prensa, la actriz y su equipo de abogados acusaron al estado de Guerrero por no dar un seguimiento adecuado al caso por abuso sexual del que fue víctima Daniela Berriel. Cabe destacar que en marzo de 2020 presentó la denuncia y tuvo que hacerla pública en marzo de 2021 por la falta de respuesta de las autoridades.

Del mismo modo, explicaron que, tras otorgar el perdón a Gonzalo Peña, solicitaron inmediatamente que se retirara la orden de aprehensión que hay en contra del intérprete. No obstante, esto no se ha realizado: “A la fecha, más de treinta días, no se ha hecho esa cancelación. Sin embargo, el 9 de junio del 2021, el fiscal general del estado de Guerrero (...) desistió de la acción penal en contra de Gonzalo Peña”, declaró uno de los abogados de Daniela Berriel.

Daniela Berriel pide de nuevo justicia, pues dice que su agresor salió libre por influencias (Foto: Instagram / @danniberriel)

A principios de junio de 2021, Gonzalo Peña rindió dos declaraciones frente a su defensa y un notario público del país donde actualmente se encuentra. Entre las declaraciones que Peña dio, ratificó la denuncia de la actriz, por lo que aceptó que lo ocurrido el año pasado en Guerrero sí fue una violación.

La actriz y sus representantes legales se mostraron inconformes con las acciones tomadas por el gobierno de Guerrero. Según informaron, el pasado 25 de junio estaba programada una audiencia en dicho estado en el que debían arreglar la situación de Peña. Sin embargo, el 24 de junio a las 9 de la noche, se les notificó de sorpresa que la reunión se cancelaba.

Por otra parte, los abogados de Olea & Olea aseguraron que hay obstrucción de la ley en el caso de su representada. Según explicaron, hasta la fecha no han tenido acceso a las pruebas genéticas de Berriel y Eduardo Ojeda, pero la defensa del imputado pudo hacerlo en un lapso de 24 horas y realizar el dictamen en 48 horas.

SEGUIR LEYENDO: