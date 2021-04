Daniela Berriel no se rendirá tras la liberación del hombre al que acusó de violación: “Las leyes mexicanas no me apoyan”

Daniela Berriel, actriz y conductora (Foto: Instagram@danniberriel)

El día de hoy, Daniela Berriel habló sobre la resolución de la Procuraduría General de Justicia que este fin de semana dejó en libertad a su supuesto violador. Ante ello, la actriz aseguró que seguirá en búsqueda de justicia y denunciará por corrupción al perito, al juez y al abogado del inculpado.

La actriz mexicana denunció que sufrió abuso sexual el 14 de marzo del año pasado por parte de Eduardo “N” en complicidad con Gonzalo Peña. A casi un año del suceso, la autoridades lograron aprender al acusado en el estado de Guerrero. Sin embargo, hace algunos días salió en libertad.

La conductora se presentó en el matutino Venga la Alegría para platicar sobre lo que aconteció y, en especial, sobre su sentir. Declaró que para ella es difícil saber que no se logró encerrar a su violador pero confía en que la sociedad la apoye.

Daniela Berriel es actriz y conductora. Foto: Impresión de pantalla del video

“Es bastante doloroso ver que las leyes mexicanas no me apoyan. Al final, yo se que la gente es la que me va a apoyar y es la gente la que me va a respaldar...no tengo miedo, hay fuerza y hay confianza en que se va a hacer justicia. Confío que tarde o temprano va a llegar justicia”, dijo entre lagrimas.

El abogado de la actriz explicó cual fue el motivo por el que Eduardo “N” pudo obtener su libertad. Dijo que el acusado pidió que se le tomara una prueba de sangre con el fin de que fuera comparada con el material genético que se encontró en Daniela Berriel para determinar su participación en el acto. No obstante, después de que se realizara el estudio, los resultados fueron negativos, pues el material no correspondió con él y pudo salir.

Durante la entrevista estuvo acompañada de sus padres Viviana y Mario. Fue su padre quien comentó que su hija es fuerte, confían plenamente en ella y la ambos la seguirán apoyando en el proceso. Manifestó estar en total desacuerdo con la decisión, pues “un violador no puede andar afuera”, declaró.

Eduardo "N" fue dejado en libertad

“Seguimos confiando en la ley. El presidente de la republica ha hablado mucho de impunidad y ahí está una prueba fehaciente de un arrebato, de una berrada que se hizo clara y absurda”, dijo.

Por su parte, su mamá hizo un llamado para que la familia del inculpado no piense que las acciones legales que sostiene su hija son contra ellos. “El mal no es hacia ellos, el mal se lo hicieron a mi hija. Le pido a su mamá que entienda, ella tiene dos hijas, que se ponga un poquito de este lado”,

El licenciado Xavier Olea dijo que todos se sienten desilusionados por la resolución y acusó que se trató de un acto de corrupción por lo que apelarán el día miércoles y presentarán una serie de denuncias en contra del perito, el juez y los abogados del acusado. Contó que el juez consideró que la conductora mexicana si fue violada pero que no se contaron con pruebas contundentes para sentenciar a Eduardo “N”.

Daniela Berriel pide de nuevo justicia, pues dice que su agresor salió libre por influencias (Foto: Instagram / @danniberriel)

Por último, Daniela explicó que se siente bien por haber alzado la voz y, dentro de todo lo sucedido, dijo que encontró unión familiar, fuerza, y apoyo por parte de otras víctimas de Eduardo “N”. También decidió tomar ayuda profesional para poder iniciar con su proceso de sanación.

“Yo ahorita ya estoy en terapia, estoy en un proceso de sanación. Estoy enfocándome mucho en mí, en mi familia. Seguiré esta lucha, claro que la seguiré, pero también estoy trabajando mucho mi paz y mi vida y lo que sigue va a depender de mí, de lo que yo haga... yo decido ser feliz porque yo merezco ser feliz”, confesó.

