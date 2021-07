“El tag de la cárcel”: así se burló Lizbeth Rodríguez de YosStop y Rix

Lizbeth se burló de los youtubers que está detrás de las rejas (Fotos: Instagram @lizbethrodriguezoficial / @justyoss)

Después de que YosStop fue aprehendida el pasado martes por presunta posesión de pornografía infantil, la mayoría de sus colegas decidieron no emitir ningún comentario acerca de la situación legal de Yoseline, y aunque la familia Hoffman ha pedido respeto, Lizbeth Rodríguez se burló de los youtubers que están tras las rejas.

Lizbeth Rodríguez, quien se volvió famosa gracias a su sección Exponiendo Infieles en el canal de YouTube Badabun, hoy nuevamente dio de que hablar al hacer chistes sobre Yoseline y Rix, quienes actualmente están en la cárcel.

“Ey, que van a hacer un video muy bueno, ya lo van a sacar, ‘el tag de la cárcel’, protagonizado por Rix y YosStop”, dijo la influencer a través de sus stories en Instagram, mientras se reía.

La publicación de la youtuber ya no está disponible, pero ha sido publicada nuevamente por otros internautas (Video: Instagram/@miabarajas12)

Loa internautas se fueron contra ella debido a que la critican por estar utilizando un tema relevante para “colgarse” y llamar la atención, o por reírse de otros en lo que puede ser una tragedia para sus vidas.

“Lo peor burlarse de la desgracia ajena...”, “Como cuando ya no tienes fama y haces lo posible para llamar la atención, ridícula”, son algunos de los comentarios que le hicieron llegar a Rodríguez a través del quienes volvieron a subir la historia, pues ésta ya no se encuentra disponible desde el perfil de la creadora de contenido.

Lizbeth no había mostrado que tuviera algún tipo de relación con la detenida, pero Yoseline hace cerca de un año subió un video a su canal de YouTube en donde criticaba la forma en que Rodríguez había conseguido fama.

Lizbeth fue criticada por haberse burlado de YosStop y Rix (Foto: Twitter @MimiContigo)

A pesar de que en redes sociales después del arresto de YosStop ese tipo de burlas habían salido en forma de memes, no habían sido retomados por otros youtubers, pues la mayoría prefiere que no dar su postura ante el caso de Ainara Suárez.

Ayer Ryan Hoffman, “Rayito”, pidió a través de su cuenta de Instagram que no presionaran a su familia para obtener declaraciones, pues estaban pasando un mal momento, además de que no podían dar información sobre la situación legal de su hermana para no entorpecer las investigaciones. Por las mismas razones, pidió respeto para los Hoffman.

En marzo, Ainara Suárez a través de sus redes sociales denunció a Yoseline para después proceder legalmente, por presuntamente almacenar y compartir un video de hace tres años donde, en una fiesta, la joven fue humillada por otros jóvenes al introducir una botella en su vagina. Fue por ello que la noche del pasado martes 29 de junio la youtuber fue aprehendida.

Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

El míercoles, durante la primera audiencia, un juez de control optó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa para la acusada. La segunda audiencia será el próximo lunes 5 de julio a las 10:00 horas, en la cual se definirá la situación jurídica de Yoseline.

Por otro lado, Ricardo Arturo “N”, el youtuber mejor conocido como Rix, también pasa sus días detrás de las rejas desde el pasado febrero, pues fue vinculado por un juez de control por el delito de violación agravada en grado de tentativa.

La youtuber Nath Campos lo denunció por abuso sexual a través de su canal de YouTube. En el video de más de 45 minutos titulado “Mi historia de abuso”, y que cuenta con más de 13 millones de reproducciones, la joven cantante narró la noche en la que el Rix presuntamente abusó de ella.

Riz fue vinculado a proceso el pasado 26 de febrero (Foto: FGJ-CDMX)

Entre los youtubers con problemas legales se encuentra la misma Lizbeth Rodríguez, pues varios creadores de contenido acusaron a Badabun de violentarlos y acosarlos, por lo que hubo varios despidos, entre ellos estuvo Rodríguez, por ser una de las caras del programa.

SEGUIR LEYENDO: