Así se recupera Eric del Castillo en casa: preparando su próximo proyecto

Eric del Castillo está teniendo una buena recuperación en casa (Foto: Infobae/Juan Vicente Manrique)

Después de haber ido de emergencia a un hospital debido a una aparatosa caída, Eric del Castillo se encuentra recuperándose en casa, feliz y lleno de energía, informó su hija Verónica.

Hace dos días se vio al actor de 86 años entrando al mismo hospital en donde se encuentra internada Silvia Pinal. Estaba evidentemente débil y le costaba caminar. Tras unas horas, la hermana de Kate del Castillo hizo saber que no había de qué preocuparse.

Lo que ocurrió fue que Del Castillo se encontraba en casa de su hija mayor, no vio un escalón y cayó, lastimándose la cabeza, un brazo y varias costillas.

Verónica del Castillo informó sobre los avances del Primer Actor (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó ante la prensa que hacía guardia a las afueras de la unidad médica.

Esta noche Verónica compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías junto a su papá, el cual se ve contento en compañía de su doctor, a quien agradeció la mayor de los Del Castillo en la descripción de su publicación.

“Gracias por heredarme tu entusiasmo y sentido del humor en los peores momentos, papito. Entusiasmo = en theos (en griego ‘en Dios’). Revisión y masajito en los pies (acupresión para liberarlo de contracturas). Gracias Dr. Raúl Flores por desinflamarle el brazo, disminuyendo su dolor (experto en sanación de cáncer con oxígeno líquido, ha salvado mas de 3 mil enfermos COVID con la formula magistral)”, escribió la conductora.

Eric del Castillo, con gran vitalidad, está preparándose para su próximo papel (Foto: Instagram/@vdelcastillotv)

Agregó que el actor no sólo está llevando una muy buena recuperación, sino también está listo para su próximo papel, pues incluso ha estado ensayando. “Hoy estuvo estudiando su personaje para la nueva serie. Estoy sorprendida, tiene más vitalidad que yo. Gracias por sus oraciones, muestras de cariño y buenas intenciones”, expresó Verónica.

A lo largo de la pandemia, el histrión ha repetido a través de varias entrevistas que él no piensa detener su carrera por su edad y está dispuesto a continuar su vida en teatros en cuanto se pueda, aunque también hizo saber que no se cierra a regresar cada que exista la oportunidad a la televisión.

Kate Trillo, esposa del histrión, compartió con Javier Poza que ella pasó un gran susto, pues no se encontraba en el lugar en el que sucedió el accidente, sólo recibió el mensaje de su hija en donde le informó que necesitaba ir urgentemente al hospital porque su marido se había caído.

Kate Trillo compartió que para ella fue un fuerte susto el enterarse del accidente de su marido (Foto: Infobae/Juan Vicente Manrique)

Debido a que se pegó en la ceja, sangró mucho, pero no fue una herida demasiado grave. Ahora, Eric del Castillo está adolorido debido a su mano, además de tiene que estar sentado debido a las costillas que se fisuró.

En su rápida visita al hospital, el padre de Kate del Castillo pudo ver a su amiga Silvia Pinal, quien está internada desde el pasado fin de semana. “Muy tranquilita, estuvimos platicando un ratito y yo sé que cuando uno está malito lo que menos quiere es tener visitas. Estuve ahí como 10 minutitos”, dijo para las cámaras de El gordo y la flaca.

Televisa espectáculos reveló que la “última Diva del cine mexicano” seguirá internada hasta que los doctores lo indiquen. Pinal fue a la clínica por la baja presión que presentó, pero después de que se realizó diversos estudios, los médicos encontraron que la actriz tenía una infección en las vías urinarias.

