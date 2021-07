Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel “Chuponcito” por acoso sexual y extorsión

El comediante podría estar hasta 6 años en prisión Foto: Instagram @chuponcitoflores07

En una entrevista concedida para el programa Sale el sol, el abogado de las tres mujeres que acusan a José Alberto Flores “Chuponcito” de haberlas violentado, afirmó que el comediante podría pisar la cárcel por sus crímenes.

“Está muy próximo para que se logre una audiencia de vinculación ante los jueces de control. Y van con penas de 1 a 6 años de prisión depende de cuál sea el motivo penal”, dijo Manuel Valadés en una conversación con los conductores del matutino.

La ex novia del artista, Bárbara Estrada, su antigua asistente, Carla Oaxaca, y la bailarina Ivonne Luévano son las mujeres que se han unido para demandar al comediante por acoso sexual y extorsión.

“Solamente queremos que se haga justicia y espero que nuestro caso le sirva a todas esas mujeres, que hablen, que no se queden calladas, que levanten la voz. Esto es horrible, el pasar por el acoso y la extorsión. Es muy feo, de verdad, mujeres: no se callen”, dijo Bárbara en el programa.

Por su parte, Carla expresó su rechazo por el video en el que el comediante prescindió de su maquillaje para hablar sobre su caso: “Simplemente se lo quitó (el maquillaje) y no entendí el motivo, ¿para qué si no dijo nada?”.

Las demandantes afirman que ha cometido diversas agresiones en contra de ellas a lo largo de los años (Foto: Instagram @chuponcitoflores07)

Ivonne aseguró que ha sido acosada durante más de siete años por el acusado: “Quiero que sepan que sí buscaba otro trabajo porque yo me salía por causa del acoso. Trabajaba en otros lugares, pero el señor se encargaba de hablar con mi jefe en ese momento para que me corriera y yo regresara con él”, declaró la bailarina.

Los últimos tres años que trabajó con el comediante, él le solicitaba fotos desnuda y videos íntimos, a lo cual ella se negaba rotundamente, lo cual resultó en reiteradas despedidas injustificadas que la obligaron a acceder.

La necesidad de contar con el sueldo, que muchas veces era condicionado por el humor del artista, pues le pagaba menos si él quería, la llevó a soportar por varios años el acoso y la extorsión que vivió en su trabajo.

Ivonne afirmó haber cometido un error al acceder a mandarle material íntimo, pero hoy se siente convencida de que se hará justicia en contra de su agresor: “Estoy segura de que sí puede haber más. Yo las invito a que hablen, que no se queden con eso. Es muy fuerte, es muy duro, es muy complicado hablar del tema pero por favor no se queden calladas”.

El comediante se desmaquilló en un video Foto: Captura de pantalla YouTube/ Chuponcito TV

“Chuponcito” transmitió en vivo el pasado 17 de junio por medio de su canal de Youtube y dijo las siguientes palabras: “Quiero agradecer a toda la gente por su apoyo, su cariño, y también a los que tristemente juzgan sin saber, juzgan sin conocer, pero pues son pocos y no pasa nada. No sé por qué insultan cuando no me conocen, o no conocen a Alberto Flores”.

“Hoy por situaciones que han estado atacando a Chuponcito, y creo que no se valen, es un día, para mí, para Alberto y para la familia, triste”, dijo el actor y tras sus declaraciones comenzó a quitarse el maquillaje que lo caracteriza.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”, declaró y concluyó que las personas que lo acusan están dando un falso testimonio.

