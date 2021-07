El día que Gabriel Soto cantó en vivo en el programa “Hoy”

A pesar de ser recordado como uno de los momentos más bizarros de la televisión mexicana, el actor no se arrepiente de nada (Foto: Instagram / @grabielsoto)

Era 2013 y Gabriel Soto viviría uno de sus momentos más polémicos y recordados al cantar en vivo en el programa Hoy, mientras promocionaba su disco Inevitable. Todo Me Recuerda A Ti fue el tema que el actor interpretó.

El video de la presentación se popularizó después de que Soto demostrara no ser el mejor cantante, ni mucho menos un exponente en la música, pues en aquel momento la producción del show advirtió que todo aquel artista que pasara por el escenario del programa debía interpretar sus temas en vivo, dejando de lado el playback. De acuerdo con el actor, el problema en aquel entonces fue que no llegó preparado para cantar en vivo, por lo que sin la ayuda de un ingeniero de sonido ni un micrófono ecualizado su presentación fue un desacierto.

A pesar de ello, no fue la primera vez que Gabriel Soto, pues en 1993 formó parte de la boyband Kairo, al remplazar a Eduardo Verástegui.

Por su parte el mismo Gabriel, meses después habló al respecto y reconoció que la presentación fue un despropósito: “Me escuché fatal. No es pretexto. No estoy diciendo que soy el gran cantante, sin embargo, si hubiera hecho playback hubiera estado increíble”, confesó.

En 2020, el mismo programa le cuestionó si aceptaría el papel dentro de una telenovela donde también le pidieran cantar, a lo que el actor contestó: “Igual y sí, pero bueno, hay cantantes mucho más famosos, mucho más talentosos, que tienen mucha más trayectoria como cantantes que yo. Lo mío es actuar, transmitir emociones”.

Aunque ya han pasado ocho años de aquel bochornoso video, la actuación en cuestión se encuentra publicada en YouTube, donde ha alcanzado poco más de medio millón de visualizaciones y cientos de usuarios han emitido comentarios en tono burlón a lo largo de los años: “Enero de 2020, aquí seguimos con esta terapia de antidepresión”, “Los mexicanos tenemos una responsabilidad de no dejar morir este video nunca”, “Yo compré el disco, cada vez que viene mi suegra lo pongo a todo volumen y eso ayuda a que se vaya rápido, funciona”, “No sean cabron*s, si no le dieron playback, cuando menos denle un tanque de oxígeno porque no llegó al final de la canción”, son sólo algunos de los mensajes que recuerdan tan desastroso suceso.

Durante una entrevista, también reveló que gracias ha esa presentación sigue recibiendo muchas críticas y burlas, sin embargo reconoció no haberse arrepentido de dicho proyecto, ya que fue algo que siempre quiso hacer. Sorprendentemente, Todo Me Recuerda A Ti cuenta con más de 32 mil reproducciones en Spotify.

La pareja ha causado controversia por la diferencia de edad que hay entre ellos (Captura: @irinabaeva/Instagram)

Actualmente mantiene una relación con la actriz Irina Baeva, a la que le lleva 18 años, motivo por el cual ha sido muy criticado en las fotos de la joven, ya que usuarios de redes sociales han comentado lo “grande” que luce el actor a lado de ella.

“Gabriel se ve todo acabado”, “Qué viejo está Gabriel”, “Ahí ya verán en unos añitos más, ella está muy joven y bonita y él está viejito, ya lo cambiará”, son sólo algunos de los mensajes que recibió Soto en una de las publicaciones de la modelo.

Los famosos decidieron no prestar atención y seguir con su romance, ya que a través de Instagram han revelado detalles sobre su próxima boda.

