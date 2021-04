Giro en el caso de Livia Brito: la actriz presentó una denuncia contra el fotógrafo al que agredió

Foto: @liviabritopes / IG

Después casi 10 meses del escándalo en el que se vio envuelta la actriz de origen cubano, Livia Brito, por agredir a un fotógrafo en las playas de Cancún, ahora podría tener otro matiz el caso, pues el fotoperiodista Ernesto Zepeda adelantó que no parará su denuncia hasta que exista justicia.

Zepeda explicó que el caso dio un nuevo giro, pues fue llamado a comparecer por presuntamente haber violado la privacidad de la cubana. Defendió su derecho a tomar las imágenes que precisaba para su trabajo, pues argumentó que al momento de los hechos, se encontraban en un espacio público.

“Vine a comparecer al ministerio público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad. Ella alega que la privacidad debe de respetarse y sí es cierto, pero al ser figura pública debe entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque le gente que le pidan un autógrafo, mi expediente ya tiene rato”, comunicó este martes el fotoperiodista.

Este agregó que no solo fue la actriz quien lo atacó, sino también su novio y que debido a ello las agresiones son todavía más graves. Relató que solo hacía su trabajo y que no esperaba ser atacado. Aunque han pasado 10 meses, aun no recibe respuesta de las autoridades.

“Se tramitó desde hace 10 meses (la denuncia) y ella interpuso la suya. Pues me citaron a que diga esto que esta pasando. Sencillo, estaba en la playa tomándole fotos en un espacio público y con mucha gente, no era propiedad privada y pues me violentó junto con su novio”, dio su versión de los hechos Ernesto.

Reiteró que pese a la comparecencia, seguirá con el caso hasta la reparación de los daños que este afirma, debería conseguir por las agresiones que sufrió. Sin embargo, el caso sigue estancado. No obstante, confía en que el juez que lleve su caso, tendrá buen juicio para determinar su situación y la de la actriz.

“Continuar con la denuncia, esperar a que el juez integre toda la carpeta de investigación, a que diga si tiene que citar a comparecer, ya pasaron 10 meses, ya pasó mucho tiempo del tema pero no lo voy a soltar hasta que se hagan cargo de lo que tienen que reponer o en su caso que lo diga el mismo juez”, abundó el fotógrafo.

Explicó que tras las agresiones, le quedaron leves cicatrices que no han desparecido y si así lo determina la autoridad, podría estar penado de otra manera. Expresó después de su denuncia, le parece que la actriz está demasiado tranquila respecto a recibir repercusiones.

“Me parece que es más penado si es que dejan alguna cicatriz permanente , pero bueno, eso lo tiene que determinar el juez. Siento que esta está muy confiada y cree que no pasará nada, pero la justicia tiene que llegar. Se tiene que hacer cargo.

A mediados de 2020 Livia Brito encendió las alarmas cuando Ernesto Zepeda, un paparazzi, la denunció públicamente a ella y a su novio por haberlo agredido físicamente en una discusión acalorada que sostuvieron. Además de ello, Zepeda aseguró que Livia y su pareja robaron la cámara fotográfica con la que estaba trabajando.

Las consecuencias no pararon ahí. Juan Osorio, que la veía como una candidata para formar parte de ¿Qué le pasa a mi familia?, prefirió descartarla cuando supo de los problemas que tenía. Por otra parte, aunque ya era la protagonista del proyecto de Carmen Armendáriz, Te acuerdas de mí, también fue sacada y posteriormente reemplazada por Fátima Molina.

Meses después, apenas en febrero pasado, Livia volvería al medio del espectáculo con el protagónico de una nueva telenovela. Aunque en esa ocasión no dijo de cuál producción se trataba, el propio Güero Castro confirmó que sería la heroína de su trabajo: La Desalmada.

