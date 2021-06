“MasterChef Celebrity México”: Kaffie destapó quién será la conductora y los participantes

Alex Kaffi destapó el elenco completo de MasterChef Celebrity México. (Fotos: Instagram @mikespartac/@patynavidadbella/@stephaniesalasoficial/Tlnovelas

A casi una semana de que se anunció que comenzaron las grabaciones del reality MasterChef México, se dio a conocer no sólo quién será la conductora del afamado programa, sino también la plantilla de famosos que demostrarán sus cualidades en la cocina.

Quien reemplazará a Anette Michel en la conducción del show será la actriz Rebecca de Alba, conocida por su trabajo en el programa de entrevistas Un nuevo día. Así lo anunció el periodista de espectáculos Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja, publicada en el periódico El Heraldo de México.

“Ella va a ser la nueva conductora de la versión mexicana del programa de cocina más famoso del mundo”, escribió el también presentador.

Según Alex Kaffie, Rebecca de Alba sería la presentadora de MasterChef Celebrity México. (Foto: @dealbarebecca/ Instagram)

De la misma manera, el conductor de Sale el Sol compartió los nombres de los famosos que serán los participantes del programa, que constará de 18 episodios. Se trata de celebridades que van desde el modelaje hasta la actuación y conducción, como Stephanie Salas, Alicia Machado, Jorge Aravena, Patricia Navidad, William Valdés, Germán Montero, Laura Zapata, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Alana Lliteras, Dalú, Mauricio Islas y Matilde Obregón.

Incluso habrá personalidades cuya especialidad es el deporte, como Aristeo Cázares y Francisco “Paco” Chacón, así como el hijo del cantante José José, José Joel. Previamente, Kaffie había confirmado la participación de Aída Cuevas y Tony Balardi.

En su columna pasada, Alex Kaffie también adelantó la locación de las grabaciones de esta emisión del programa, que no serían en las instalaciones de TV Azteca en el Ajusco. “Las grabaciones de dicho programa, repito, inician la próxima semana en unos foros ubicados en Tlalnepantla, Estado de México”, compartió.

Según la columna "Sin Lisonja", Stephanie Salas sería una de las participantes de MasterChef Celebrity México. (Foto: Instagram @stephaniesalasoficial)

Al principio, los rumores afirmaban que la conductora sería Aracely Arámbula, pero después de que fuera descartada se estimó que en realidad era Ingrid Coronado. Por su parte, la periodista Flor Rubio habló más sobre los detalles del reality.

“Ahora sí hubo mucho esmero en escoger a las personalidades que van a cocinar en la cocina más famosa de México y creo que va a quedar bien padre. Hay de todo un poco: conductores, actores, gente de reality shows bastante conocida”, informó a través de su programa Fórmula Espectacular.

La conductora de Venga la Alegría incluso adelantó que el público estaría satisfecho con la elección verdadera. “Como ya sabemos, Anette Michel no es la conductora, mucha gente piensa que será Aracely Arámbula, les confirmo que no. No es Aracely Arámbula, pero les va a encantar la elección”, espetó.

Anette Michel dejará de conducir MasterChef después de trabajar ahí desde el 2015. (Foto: Anette Michel / Instagram)

Por otro lado, la misma Anette destapó la razón por la cual ya no sería parte de la producción de MasterChef, que condujo desde 2015. “Yo lo que quería era hacer algo más que MasterChef. Desde hace un par de añitos, ya estaba levantando la mano para hacer otras cosas... al no estar en el mismo lugar, tengo esa oportunidad de desarrollarme y navegar en este unvierso de oportunidades”, reveló en una entrevista para la revista Quién.

Anette Michel Carillo ha participado en novelas como Secretos de familia, La mujer de Judas, Pasión morena, Se busca un hombre y Mirada de mujer, el regreso, por lo que ahora la también modelo originaria de Guadalajara busca centrar su carrera en la actuación.

“Esa era la intención (volver al programa), de primera instancia. Adoro el proyecto, me parece que es una de las mejores cosas que me pudieron pasar en la vida, nada más que poderlo hacer, pero ya no más. Ya no quiero volver a hacer MasterChef, ya”, confirmó la conductora.

