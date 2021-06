Cómo ha evolucionado la salud de Silvia Pinal tras ser hospitalizada el pasado fin de semana

Foto: @silviapinalmx / IG

Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, habló sobre el estado de salud de la actriz Silvia Pinal, quien presuntamente fue hospitalizada en la Ciudad de México en la tarde noche del domingo pasado.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Mayela informó que la primera actriz “está mejor” y confirmó que tenía la presión arterial alta cuando ingresó al hospital. Además, aseguró que se encuentra tranquila en compañía de su familia.

“Está mejor y no sé nada más, es lo único que puedo decirte. Se están haciendo estudios y demás, pero está bien. Yo no puedo decir absolutamente nada”, comentó a las afueras de un hospital al sur de la Ciudad de México.

Mayela aseguró que todavía no se tiene fecha para el alta de la actriz, quien todavía se encontraba en las inmediaciones del nosocomio al momento de su testimonio: “Todavía no sabemos nada de nada. No tenemos idea de nada, la verdad. Le están haciendo estudios, pero todo está bien, está tranquila”.

Video: Twitter @VengaLaAlegria

Además, la nuera de Silvia Pinal confirmó que la diva del cine mexicano ingresó al hospital por problemas con la presión arterial, como informó el día de ayer la periodista Flor Rubio durante el programa matutino de TV Azteca: “Sí llegó con la presión alta, pero ya está estabilizada”, compartió.

“No es una situación fácil. Es una señora de la tercera edad”, concluyó Mayela, quien también agradeció a los televidentes por la preocupación que mostraron por el bienestar de la actriz.

El día de ayer se informó que la “Diva del Cine Mexicano” estaba hospitalizada desde la tarde del domingo debido a ciertos malestares relacionados con la presión arterial, según reportó Flor Rubio.

Sin embargo, después la propia familia Pinal aclaró que la actiz ingresó al hospital para realizarse algunos análisis clínicos: “Respecto a la infomación de que mi mami está en el hospital es sólo para realizarse unos exámenes de rutina, todo está bien. Gracias”, dijo Sylvia Pasquel a los medios de comunicación.

En este mismo sentido, la periodista Martha Figueroa informó que la actriz se encontraba estable, aunque sí fue hospitalizada: “Ayer se sintió un poco mal, al parecer fue un problema con la presión y la hospitalizaron”, informó el día de ayer durante el matutino de Televisa.

“Todo está muy bien, solo fue un chequeo. Esta información la tenemos de Efi, su asistente personal, no hay nada de que preocuparse. El día de hoy se sentía mejor y los médicos ya la están dando de alta”, concluyó.

Recientemente, el estado de salud de la primera actriz mexicana ha causado muchas especulaciones. Hace unas semanas, Sylvia Pasquel desmintió los rumores que apuntaban al supuesto fallecimiento de su madre, pues esta versión se viralizó en redes sociales.

A través de un video que compartió en Instagram, Sylvia aclaró que su madre está “preciosa, saludable y viviendo estos momentos de su vida tan maravillosos”: “Esto es una gran mentira. Mi mami está bien, está perfectamente bien de salud”, explicó Pasquel.

(Captura: @laguzmanmx/Instagram)

Aunado a esto, el día fin de semana pasado. Alejandra Guzmán compartió una fotografía junto a su madre en donde se puede comprobar el buen semblante de la matriarca de la dinastía Pinal.

En la instantánea, madre e hija lucen sumamente felices y sanas y compartiendo un tierno momento en el que la rockera consitió a su madre con un beso en la mejilla: “Siempre sigo aprendiendo de ti”, escribió la cantante de 53 años junto con los hashtag #familia, #amor, #mamá.

SEGUIR LEYENDO: