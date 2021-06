Una ex estrella de Disney fue acusado de acoso sexual y de enviar material pornográfico a una menor

El actor y ex estrella Disney Kyle Massey fue denunciado por acoso sexual a una menor

El actor estadounidense Kyle Massey, conocido por su interpretación de Cory Baxter en los programas de Disney “That’s So Raven” y “Cory in the House”, está siendo acusado de acoso sexual y de enviar material pornográfico a una menor de edad.

Según consignan documentos legales a los que tuvo acceso el sitio TMZ, los hechos habrían ocurrido entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el intérprete habría mantenido contacto con su víctima a través de vías electrónicas.

La víctima, de 13 años, relató a las autoridades que Massey le envió textos, imágenes y videos con contenido sexual explícito, según la información publicada por citado medio.

La madre de la niña, quien aseguró que el actor conocía a su hija desde los cuatro años, entregó a la policía una memoria USB con la supuesta evidencia contra el artista, que incluye material pornográfico y un video del actor de 29 años exhibiendo sus genitales.

Kyle Massey (Photo by John M. Heller/FilmMagic)

El actor debía comparecer este martes ante una corte en Washington, pero no se presentó.

Massey -según el relato de la menor- la invitó a mudarse junto a él y su novia a Los Ángeles para ayudarla en la supuesta búsqueda de un agente. Pero pocos días después del ofrecimiento, el intérprete comenzó a enviarle material sexual explícito.

La investigación policial comenzó a principios de 2020, luego que la familia desistiera de una demanda civil por “numerosos mensajes, imágenes y videos sexualmente explícitos enviados por Snapchat”, interpuesta en marzo de 2019. En ese momento se le exigía al actor una indemnización por un millón y medio de dólares.

De acuerdo a TMZ, la familia de la menor optó no proseguir con la acción legal.

El abogado de la ex estrella infantil, Lee Hutton, dijo en ese entonces que su cliente era víctima de una extorsión y que el equipo legal de la denunciante lo había amenazado con hacerlo público para destruir su carrera si no cumplía con la entrega de dinero. “Niega de manera categórica cualquier presunta mala conducta”, señaló el defensor del actor.

Kyle también le pidió a sus fanáticos y al público que “no saquen conclusiones precipitadas basadas únicamente en las acusaciones, sino que se reserven el juicio hasta que toda la historia salga a la luz, lo que demostrará que estas acusaciones son infundadas”.

Massey apareció en la serie “Raven” desde 2003 hasta 2007 dando vida a Cory Baxter. En ese mismo año protagonizó también el spin-off, “Cory en la Casa Blanca”, que se prolongó durante dos temporadas. En los últimos años ha trabajado como actor de doblaje.

