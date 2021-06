Survivor México: Alejandra y Kristal chocaron en duelo; quien fue la eliminada de este 27 de junio

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Este domingo 27 de junio Survivor México nos regaló otra noche llena de emoción, confrontación y estrategias.

Esta noche la Tribu Jaguar fue la que se encargó de votar para elegir a tres de sus integrantes, los cuales se medirían en la arena para permanecer en la competencia.

Las dos primeras competidoras que recibieron más votos fueron Cynthia González, reconocida participante de Master Chef (2 votos en contra), y Alejandra Toussaint, destacada actriz, (4 votos).

Sin embargo, Cyntia sorprendió a los espectadores y al final, sacó un tótem de salvación que la sacó de la triada de competidoras que se irían al duelo de eliminación.

Paco Pizaña Ramírez fue el encargado de decidir a la tercera competidora, la cual fue Kristal Silva.

Luego de una serie de combinaciones, Kristal Silva y Alejandra Toussaint se tenían que enfrentar para seguir permaneciendo.

Ya en el Juego de la Extinción, Carlos Guerrero, mejor conocido como “El Warrior”, dio la indicaciones de la competencia.

(Foto: Twitter@mexico_survivor)

Lo que tenían que hacer las competidoras era colocar una serie de piezas de madera para construir un puente y posteriormente resolver una especie de rompecabezas.

Cabe señalar que el cierre fue cardiaco, ya que la eliminación se hizo a una sola jornada debido a que solamente había dos competidoras.

Tiempo después, los pronósticos se cumplieron y Kristal Silva quedó eliminada al tardarse en armar su rompecabezas.

“Me siento feliz y al mismo tiempo triste, dejo este largo camino, no esperaba que fuera tan rápido, agradecida con dios por ponerme aquí, no llegué a medir la magnitud del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy”, declaró Kristal antes de irse.

