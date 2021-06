Survivor México: qué dijo el Warrior sobre la polémica salida de Kristal Silva

(Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Tras la polémica salida de la conductora Kristal Silva del programa de TV Azteca Survivor México, el conductor del programa Carlos Guerrero, mejor conocido como “ El Warrior”, opinó sobre lo ocurrido y la decisión que tomó la reina de belleza sobre dejar el programa.

Durante un enlace con Venga la Alegría, “Warrior” se dijo sumamente decepcionado de lo que sucedió anoche en la Tribu Jaguar y lo que resultó en la salida de Kristal: “Es un reto de supervivencia, en donde solo habrá un ganador. Era muy importante dejar en claro varios puntos, tendremos que dejar claro todo lo que sucedió. A mí que no me vengan a decir que la insolación no dejó que se hicieran unas pruebas”.

“Una prueba así no era tan exigente, pero en dónde quedó la Tribu Jaguar que nos ha demostrado ir contra todo tipo de prueba. Yo siempre soy el primero en reconocer los grandes esfuerzos, soy el primero en señalar lo que está bien, pero también lo que está mal, como lo que sucedió con tribu Jaguar”, concluyó en el programa.

Desde hace unas horas, la exparticipante de Survivor, Kristal Silva informó que tomó un avión para volar de regreso a México, luego de su desempeño y subsecuente eliminación del programa de deportes extremos: “México, cómo los extraño. Ya voy de regreso”, escribió en su cuenta de Instagram por la mañana de este lunes.

(Foto: Twitter@mexico_survivor)

Infomación en desarrollo...

