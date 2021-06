Los 10 mejores episodios de Friends para ver antes del especial que llega esta semana a Latinoamérica

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry, los integrantes de Friends

El próximo martes 29 de junio finalmente llega a América Latina la plataforma de streaming HBO Max. Con ella, los usuarios que se suscriban al servicio podrán disfrutar de una gran cantidad de series, películas y documentales. Quizás la producción más esperada sea el programa especial de Friends, que reúne a los seis integrantes de una de las mejores sitcoms de la historia. La plataforma también adquirió los derechos de la serie y en su catálogo ofrecerá las diez temporadas para reír a carcajadas con Rachel, Mónica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey. En esta nota, les presentamos los diez mejores episodios de Friends, ordenados cronológicamente, para aprovechar al máximo la llegada de HBO Max a Latinoamérica.

El de cuando Ross se entera

El primer beso entre Ross y Rachel

Temporada 2 - Episodio 7

Rachel está celosa de que Ross y su pareja Julie afianzan su relación y van a adoptar un gato juntos. Rachel se emborracha en una cita y le deja un mensaje a Ross diciendo que “ya lo superó”. Ross se sorprende al escuchar el mensaje ya que no tenía idea de que Rachel estaba enamorada de él, cómo él siempre lo estuvo de ella. El final del episodio deja una de las escenas más memorables de la serie: el primer beso de Ross y Rachel.

El del video de la graduación

Rachel y Mónica camino al baile de graduación

Temporada 2 - Episodio 14

El grupo se junta para mirar el video previo al baile de graduación de Mónica y Rachel. Las imágenes muestran que, al ver que la cita de Rachel no llega, Ross se prepara para acompañarla al baile, pero se termina llevando una decepción cuando finalmente la pareja de ella se presenta. Ahí Rachel descubre que Ross estuvo enamorado de ella en secreto durante muchos años. El episodio también tiene una historia paralela muy divertida a partir de un brazalete que Joey le regala a Chandler por haberlo ayudado económicamente en su carrera como actor.

El de cuando nadie está listo

Rachel decide que no irá a la cena de Ross

Temporada 3 - Episodio 2

Ross tiene una importante cena benéfica a la que asistir en el museo en el que trabaja. El resto del grupo también está invitado al evento, pero nadie está listo para salir, lo que inquieta mucho a Ross. Mientras Chandler y Joey se pelean por quién se sienta en un sillón, Mónica se obsesiona por un mensaje en el contestador de Richard, su ex, al mismo tiempo que Ross se disculpa con Rachel por haberle gritado y trata de convencerla de que lo acompañe a la cena.

El del fútbol

El grupo juega un partido de fútbol americano de tres contra tres

Temporada 3 - Episodio 9

En una cena por el Día de Acción de Gracias, renace una rivalidad deportiva entre los hermanos Mónica y Ross y que lleva al grupo a enfrentarse en un partido de fútbol americano de tres contra tres. Al mismo tiempo, Joey y Chandler se pelean por invitar a salir a una chica holandesa que aparece en el parque.

El de Chandler en una caja

Chandler encerrado en una caja

Temporada 4 - Episodio 8

Joey se enoja con Chandler por haber besado a Kathy, la chica con la que salía el actor de telenovelas. Como castigo, Joey le dice a Chandler que solo lo perdonará si es capaz de pasar seis horas encerrado en una caja para reflexionar lo que hizo. Para Joey, el gesto demostraría el interés de Chandler por mantener la amistad entre ambos.

El de los embriones

Friends: Juego por el departamento

Temporada 4 - Episodio 12

Phoebe decide ser la madre sustituta de su hermano Frank Jr. y su esposa para evitar que paguen todos sus ahorros en el proceso de fertilización in vitro. Mientras tanto, Rachel y Mónica se enfrentan en un juego de preguntas y respuestas a Chandler y Joey. Lo que empieza como un simple concurso por diversión, termina en una apuesta por ver quién se queda con el departamento, en ese momento propiedad de Rachel y Mónica.

En el que todos lo descubren

Phoebe se entera sobre Mónica y Chandler

Temporada 5 - Episodio 4

Chandler y Mónica aún mantienen su romance en secreto. Sólo Joey y Rachel lo saben. En una visita a un departamento que Ross está interesado en alquilar, Phoebe se entera accidentalmente de la historia amorosa de sus amigos. A partir de entonces, empieza un juego muy divertido que involucra a Mónica y Chandler por un lado, y a Rachel y Phoebe por el otro, quienes buscan lograr que sus amigos dejen de ocultar la relación.

El de todas las promesas

Ross y sus pantalones de cuero

Temporada 5 - Episodio 11

Los integrantes del grupo deciden hacer promesas de año nuevo. Joey se compromete a aprender a tocar la guitarra, Phoebe a pilotar aviones, Chandler a no burlarse de sus amigos, Rachel a no contar chismes, Mónica a tomar más fotos del grupo y Ross a disfrutar más de la vida. Como parte de su promesa, Ross comienza a usar pantalones de cuero, que le quedan muy ajustados y los termina padeciendo en una cita con una chica.

El de cuando Ross se drogó

Temporada 6 - Episodio 9

Una cena por el Día de Acción de Gracias termina en un sinfín de confesiones ante Jack y Judy, los padres de Mónica y Ross. Mónica les revela que no fue Chandler quien fumó marihuana años atrás en la habitación de Ross, sino su propio hijo. A partir de ahí, se destapa una serie de secretos bien guardados que terminan por abrumar a Judy.

El de la otra hermana de Rachel

Rachel se pelea con su hermana Amy

Temporada 9 - Episodio 8

Rachel recibe la visita sorpresa de su hermana Amy, a quien invita a pasar el Día de Acción de Gracias en la casa de Mónica y Chandler. Amy se enoja con su hermana al enterarse que no se quedaría con Emma, la hija de Ross y Rachel, si ellos murieran. La discusión entre ambas lleva a una pelea con golpes y empujones que termina con la completa rotura de la vajilla preferida de Mónica. Al mismo tiempo, Joey se olvida de asistir al desfile por el Día de Acción de Gracias con sus compañeros de Days of Our Lives y Phoebe lo ayuda a ensayar una mentira para justificarse ante los productores del programa.

