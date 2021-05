10 momentos inolvidables de Friends para revivir antes del especial

El especial de Friends se estrenará el 27 de mayo en Estados Unidos

El próximo jueves 27 de mayo, la plataforma HBO Max estrenará en Estados Unidos un programa especial de Friends que reunirá a los seis integrantes de una de las mejores sitcoms de la historia. En América Latina habrá que esperar hasta fin de junio para verlo, ya que el servicio de streaming aún no se encuentra disponible en la región. Pero, para atenuar la espera, les presentamos diez momentos inolvidables en la vida de Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross y Joey, los amigos más queridos de la televisión.

Ross se confunde y dice Rachel en su casamiento

La confusión de Ross en su casamiento

Ross (David Schwimmer) se compromete con la británica Emily (Helen Baxendale) y el grupo viaja a Londres para el casamiento de ambos. Solo Phoebe (Lisa Kudrow) se queda en Nueva York porque estaba a punto de dar a luz. Cuando está a punto de dar el sí, Ross confunde el nombre de Emily y dice Rachel (Jennifer Aniston), con quien tuvo una larga historia amorosa llena de idas y vueltas a lo largo de la serie.

“We were on a break”

"We were on a break", la frase Ross que aún repiten los fanáticos

Ross y Rachel tienen una discusión de pareja y ella propone tomarse un “break” (descanso). Él se va enojado y más tarde conoce una chica con la que pasa una noche. Para Ross no se trataba de una infidelidad porque, según él, estaban en un break en la relación, pero Rachel no lo veía de la misma manera. La discusión aún divide a los fanáticos. La frase “we were on a break” (“estábamos en un descanso”) de Ross, que nace en un intento de reconciliación entre ambos, se hizo muy famosa y se convirtió en una de las más recordadas de la serie.

Ross y su promesa de año nuevo

Ross y sus pantalones de cuero

En una promesa de año nuevo, Ross se juramenta disfrutar más la vida y renovar su imagen. Como parte de ese cambio, comienza a usar pantalones de cuero, que le quedan muy ajustados. En una cita con una chica empieza a sentir mucho calor por los incómodos pantalones y decide ir al baño para “refrescarse” las piernas. Cuando intenta ponérselos de vuelta, sufre un pequeño percance y llama a sus amigos en busca de ayuda. Del otro lado del teléfono se encuentra con Joey (Matt LeBlanc), quien le ofrece “sabios” consejos para apagar el incendio.

Joey aprende francés

Joey aprende francés

Para conseguir un papel en una obra de teatro, Joey pone en su currículum que habla francés, pese a que no sabe una palabra. Phoebe intenta enseñarle lo básico para su audición, pero Joey tiene algunas dificultades para repetir lo que dice su amiga.

La apuesta por el departamento

Rachel y Mónica apuestan el departamento

Rachel y Monica (Courteney Cox) se enfrentan en un juego de preguntas y respuestas a Chandler (Matthew Perry) y Joey. Lo que empieza como un simple concurso por diversión termina en una apuesta por ver quién se queda con el departamento, en ese momento propiedad de Rachel y Monica.

La propuesta de casamiento de Chandler a Monica

Chandler le propone casamiento a Monica

Chandler y Monica comienzan una relación a escondidas tras un encuentro en Londres cuando viajan al casamiento de Ross. Luego de meses juntos en secreto, son descubiertos de distintas maneras por sus amigos. La relación se afianza y Chandler llena de velas el departamento para proponerle casamiento a Monica. La escena es una de las más románticas y emotivas del show.

Las 7 zonas erógenas y el orgasmo de Mónica

Monica le explica a Chandler las 7 zonas erógenas de las mujeres

Chandler empieza a salir con una chica y les pide consejos sexuales a Rachel y Mónica (cuando todavía no eran pareja). Las chicas se toman muy en serio la tarea, en especial Mónica, quien hace un dibujo para explicarle a Chandler los siete puntos erógenos para dar placer a una mujer. Mónica se compromete tanto con la explicación a tal punto que parece alcanzar un orgasmo imaginario, generando uno de los momentos más recordados e incómodos de la serie.

Unagi

Unagi y la venganza

Rachel y Phoebe comienzan clases de defensa personal, pero para Ross eso no es suficiente para estar protegidas. Por eso les explica el significado de Unagi, lo que él llama un “estado de total advertencia”. Se trata de prevenir eventuales ataques. Para prepararlas, Ross las sorprende y las asusta en el pasillo del edificio, pero ellas no tardarán en tomarse revancha.

Brad Pitt y Jennifer Aniston, juntos en pantalla

Jennifer Aniston y Brad Pitt, juntos en Friends

Con motivo del Día de Acción de Gracias, Mónica invita a cenar a Will (Brad Pitt), un viejo amigo de Ross. En la secundaria ambos habían inventado un rumor sobre Rachel que rápidamente se esparció por todo el colegio. El episodio es recordado por el encuentro en pantalla entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes eran pareja en aquel entonces.

La pelea de Ross y Joey

Ross y Joey, a los golpes

Joey accidentalmente le propone casamiento a Rachel apenas después de dar a luz a Emma, lo que genera el enojo de Ross, el padre de la niña. Joey le insiste a Ross de que lo golpee para descargarse. Cuando finalmente se decide a hacerlo, Joey demuestra tener grandes reflejos, a diferencia de Ross. Una memorable escena de ambos.

