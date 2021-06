¡Cita doble!: Diego Boneta y Renata Notni se encontraron con Juanpa Zurita y Macarena Achaga en Miami

Fotos: Instagram @diego//@rennotni

El actor mexicano Diego Boneta y la actriz Renata Notni continúan gritando su amor a los cuatro vientos. Esta vez, la pareja viajó a Miami, en Florida, en donde también se reunieron con el actor de Luis Miguel: la serie, Juanpa Zurita y su novia, la modelo Macarena Achaga.

Primero, la pareja fue captada en un centro comercial en la ciudad estadounidense. Según reportó el programa Venga la Alegría, Diego y Renata recorrieron la plaza comercial y se detuvieron a platicar con algunos fanáticos del actor.

En una fotografía que compartió el matutino de Tv Azteca, Diego fue captado durante el paseo con una playera blanca lisa de mangas cortas y un pantalón azul a juego con un calzado blanco. Por su parte, Renata lució un top color carne con una camiseta floreada y un short blanco.

El atuendo de la actriz fue criticado en redes sociales. Algunos usuarios calificaron de “fachosa” su elección para pasear por el centro comercial: “Que fachas de ella”, escribió un usuario desde su perfil de Instagram. “Tan bonita ella, pero siempre con cara de pujido”, opinó uno más.

A la postre, la pareja se reunió con el influencer mexicano Janpa Zurita y la novia de éste, Macarena Achaga, quien también interpreta a Michelle Salas en la serie autobiográfica de Luis Miguel.

Según se vio en las historias que compartió Juanpa a través de Instagram, las parejas tuvieron una doble cita en un restaurante en Miami. En el material que compartió el joven de 25 años, Macarena, Renata y Diego aparecieron disfrutando de unas románticas luces de bengala.

Anteriormente, hace unos días, la pareja viajó también a la ciudad de Nueva York, desde donde compartieron algunas postales a sus seguidores. Pero esta no es la primera vez que vacacionan juntos. A inicios de este mes, la pareja visitó Oaxaca y disfrutaron de un paradisiaco descanso.

Fue a través de las historias de Instagram del actor de Luis Miguel “La Serie” donde se pudo apreciar que en fechas recientes, tanto él como Renata, estuvieron pasando momentos inolvidables en las playas de Oaxaca. En una fotografía con sus cercanos puede verse a Renata, con un bikini verde, junto a Boneta, abrazados, sonrientes y muy cercanos.

Por otra parte, los escándalos entorno a la serie en la que tanto Boneta como Juanpa y Macarena actúan continúan surgiendo. Sin embargo, el protagonista es quien podría verse mayormente afectado tras la denuncia que hizo el actor Martín Bello en su contra.

Después de hacer su denuncia en distintos medios de comunicación sobre una presunta agresión física que se salió de control por parte de Boneta durante la grabación de una escena para la ficción, la casa productora de la serie argumentó que había llegado a un acuerdo con el originario de España.

Sin embargo, Martín Bello negó que esto fuera así: “Tengo pruebas de que lo que les cuento puedo demostrar. Yo fui al fisioterapeuta, la casa productora dijo que la aseguradora no quería pagar, me decían que no, ya hablando con otras personas que me quieren pagar de su bolsillo”, dijo el actor que interpretó a ‘Tito’ al programa De Primera Mano.

“Ahorita no hemos pedido nada, estamos armando la carpeta y en su momento haré saber. Es delicado dar nombres. Existen muchas cosas que estuvieron mal. Es impresionante todo lo que lo agredieron, estamos armando todo conforme a derecho”, concluyó.

