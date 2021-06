Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Ángela Aguilar en la Arena CDMX

Esta será la primer presentación en solitario de Ángela Aguilar (Foto: Facebook / @AngelaAguilarOficial)

A través de su cuenta de Twitter, la cantante de 17 años anunció que dará un concierto en la Arena Ciudad de México el próximo 21 de agosto a las 20:00 hrs.

“Angelitxs! Estoy emocionada de compartir con ustedes un sueño que ahora se hace realidad! #AhiDondeMeVen voy a estar este 21 de Agosto… EN LA ARENA CDMX! Los boletos ya están a la venta aquí: https://bit.ly/3h225Ja LOS AMO”, escribió en un tuit Ángela Aguilar.

El concierto de la Ciudad de México será el primer evento en el que Ángela se presentará en solitario, además, el evento marcará el inicio de su Tour 2021 y el primer lugar del país donde cantará.

Así anuncio Ángela la venta de boletos para su concierto (Foto: Twitter/@AngelaAguilar__)

Las entradas se encuentran a la venta en el sitio web de Super Boletos y están divididos por secciones: VIP, Rojo, Zona Movistar, Naranja, Zona Pepsi, Super palco platino y azul entre otros.

Los boletos de menor costo corresponden a la sección verde limón, se trata de las localidades más alejadas del escenario y tienen un costo de 366 pesos; por otra parte, las entradas al área más cercana del escenario tienen un costo de 2,196 pesos mexicanos.

Así es la distribución de locaciones al interior de la Arena México para el concierto de Ángela Aguilar (Foto: captura de pantalla/superboletos.com)

Debido a la pandemia por COVID-19 y las restricciones sanitarias, Ángela Aguilar tuvo que suspender su gira de presentaciones por la Unión Americana en febrero del 2020, recientemente retomó los conciertos pues el pasado 25 de junio compartió fotografías del evento Jaripeo sin fronteras, en el cuál se presentó junto con su papá en Torreón, Coahuila.

El concierto se llevó en el Coliseo Centenario de Torreón, en donde Pepe Aguilar junto con sus hijos salieron al escenario montando a caballo. Estos números fueron creados por Carlos Navarrete, quien ha trabajado en el Circ du Soleil.

Durante la pelea de boxeo entre Saúl ‘el Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders fue Ángela Aguilar la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano, no obstante su participación desató críticas pues muchas personas consideraron que estuvo a destiempo porque lo realizó lento e incluso hubo quienes consideraron que la joven merecía una sanción por alterar el símbolo patrio.

Ángela Aguilar recibió fuertes críticas por su interpretación del Himno Nacional Mexicano (Foto: Twitter/ESPN)

Al respecto, la joven cantante expresó lo siguiente “estoy viendo mis críticas, no, no es cierto, lo que pasa es que el Himno lo canté perfecto sólo que muy lento, la verdad lo canté muy lento pero era porque no traía mis monitores y el sonido rebotaba como dos segundos tarde”.

Aunque no se ve en cámara, alguien más le preguntó el por qué no llevaba consigo los auriculares que le hubieran dado una referencia en el escenario, a lo que la adolescente de 17 años respondió:

“Porque se me apagaron, no sirvieron y yo me volví loca y yo de repente cuando subí y no escuchaba el micrófono yo decía ‘ya me morí, aquí ya me fui’”.

Ángela Aguilar en Torreón, Coahuila (Foto: Twitter/@AngelaAguilar__)

Recientemente la familia de cantantes acudió a un especial de Azteca Uno con motivo de la celebración del Día del Padre. Durante la entrevista Pepe Aguilar recordó con mucho cariño y respeto a José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza, nombre completo de su padre, quien falleció en 2007.

En el programa Ángela Aguilar le rindió homenaje a su madre interpretando una de sus canciones, la hija menor de Pepe admitió que por su edad, recuerda pocas cosas de sus abuelos, pero admitió que le es grata la experiencia de ir conociendo sobre ellos.

“Es raro porque cada día me voy enterando de cosas que hizo, ahorita acabamos de hacer una entrevista y mi papá conto que hizo 9 conciertos en Estados Unidos, en el estadio Madison Square Garden; para mí es un privilegio poder aprender de las cosas que ha hecho mi familia, siento que tengo un muy buen respaldo con las felicitaciones de todos y siento que su energía pasa a través de nosotros”, explicó la joven de 17 años.

Pepe Aguilar recordó que Ángela y Leonardo comenzaron a cantar cuando tenían 2 y 5 años respectivamente, por lo que ‘Don Antonio’ si alcanzó a escucharlos en sus inicios.

SEGUIR LEYENDO: