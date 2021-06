Quién era Edna Schmidt, la periodista puertorriqueña que falleció a los 51 años

En la última entrevista que concedió la comunicadora expresó lo difícil que fue el año después de la muerte de su madre (Foto: tomada de Instagram @despiertamerica).

La periodista Ana María Canseco informó a sus seguidores que la tarde del 24 de junio falleció la presentadora de noticias Edna Schmidt, quien fuera la titular del noticiario Noticias Chicago durante seis años. El deceso ocurrió en Puerto Rico, tierra natal de la también periodista y corresponsal.

El programa hispano Despierta América confirmó la noticia por medio de su cuenta de Instagram con un conmovedor video, en el cual recordó los mejores momentos de Schmidt desde sus inicios en los años noventa en la televisión y las despedidas de diferentes colegas, también aseveraron que aún no se conocen cuáles fueron las causas de su muerte.

“Estamos consternados por la inesperada muerte de la periodista puertorriqueña Edna Schmidt. Lamentablemente Edna falleció ayer, jueves, a los 51 años y, hasta el momento, aún se desconoce la causa de su muerte”, se puede escuchar en el clip que compartió el programa de televisión.

Instagram/@despiertamerica

De acuerdo a una entrevista que otorgó a la periodista Neida Sandoval a inicios del 2021, Schmidt se encontraba viviendo en una finca en Puerto Rico, después de alejarse por siete años de las cámaras y los reflectores. Durante la conversación dijo estar en paz, aunque confesó que “este año ha sido muy duro, perdí a mi mami y no ha sido fácil”.

La carrera periodística de Edna despegó en 1995 cuando se volvió la titular del noticiario de Chicago, estuvo al frente de la emisión por seis años. Una vez que abandonó el programa, se volvió la corresponsal del Medio Oeste para el Noticiero Nacional.

Sin embargo, una de sus máximas oportunidades la obtuvo al mudarse al estado de Florida para ser la conductora del Noticiario Univisión de Fin de Semana, programa que se transmitía desde la ciudad de Miami y que compartió con uno de sus amigos más cercanos del medio, el periodista Martín Berlanga.

Pese a la prometedora carrera que tenía en los medios estadounidenses dedicados a la comunidad latina, en 2011 la presentadora fue despedida por la empresa Univisión tras haber sido hallada en estado de ebriedad en el estacionamiento.

Tras la destitución, la periodista se mudó de compañía y comenzó a trabajar para la empresa Telemundo; no obstante, dos años después fue despedida por los mismos motivos.

En 2014, Edna confesó que para ella fue muy difícil enfrentar los diferentes programas de rehabilitación en los que estuvo (Foto: captura de pantalla de YouTube "Univision").

En diferentes entrevistas que otorgó a lo largo de los últimos años, la presentadora confesó que para ella fue muy difícil afrontar el alcoholismo y salir de él, debido a que se sintió sola por muchos años e incluso incomprendida por quienes se decían ser sus amigos o familiares.

“Es muy difícil el tabú que existe (particularmente con las mujeres), el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo”, fueron las palabras con las que se sinceró sobre su enfermedad en una entrevista en 2014.

No obstante, fue muy clara al expresar que su mayor decepción la vivió cuando sintió el “espaldarazo” que muchos colegas tuvieron hacia ella, catalogó a las acciones como formas hipócritas de actuar. “Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita (el alcoholismo), pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele”, señaló.

La periodista Ana María Canseco fue quien dio la noticia del fallecimiento (Foto: captura de pantalla de Twitter @AnaMariaCanseco).

Después de que se dio a conocer la noticia, diferentes personalidades se posicionaron al respecto, entre ellos, Martín Berlanga, quien fuera su compañero de trabajo. Él expresó su sentir a través de las siguientes palabras: “aún no despierto del asombro, pues hablamos por teléfono hace un par de meses y nos reímos y lloramos y platicamos. Tantos recuerdos compartidos en el trabajo periodístico que compartimos por televisión. Mujer elegante, profesional, sensible, generosa siempre”.

Mientras que la conductora del programa Aquí y Ahora, Teresa Rodríguez, también utilizó sus redes para mostrar su tristeza ante la perdida de su ex compañera de trabajo: “QEPD, querida Edna. La noticia de tu prematura partida nos ha impactado a todos los que tuvimos la dicha de conocerte y trabajar contigo. Mis oraciones a tus seres queridos. You will forever live in our hearts (Siempre vivirás en nuestros corazones)”.

