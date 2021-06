Por qué Ninel Conde insiste en que su hijo no la quiere ver por influencia de Giovanni Medina

(Foto: Ninel Conde / Instagram)

Ninel Conde se quebró al reconocer que la situación por la custodia de su hijo Emmanuel se ha complicado conforme avanzan los días, pero prefiere mantenerse al margen de la situación con la finalidad de no dañar más la integridad y crecimiento del niño que procreó con el empresario Giovanni Medina.

“La Bombón Asesino” se sinceró sobre la ocasión en la que el niño no quiso verla durante la última audiencia del caso que sostiene contra su ex pareja y así resaltó que prefiere estar en un bajo perfil para no dañar más la percepción que pueda tener.

“Tal vez el callar no ha sido lo mejor para mi imagen, pero más allá de mi imagen, yo pienso en mi bebé, y el día de mañana él va crecer y va a ver todos esos videos y yo no quiero que vea que su mamá está hablando cosas que lo hagan sentir incómodo y por eso todo eso va en mi intimidad”, confesó en entrevista con Flor Rubio para Venga la Alegría.

No por esta situación pierde la esperanza de reunirse con el menor de edad que ha permanecido en medio de la batalla legal contra Giovanni Medina desde hace más de un año, cuando anunciaron su ruptura formal.

“Le pido a Dios que en su infinita misericordia pueda volver a estar con mi bebé, pueda volver abrazarlo y besarlo porque no hay impedimento humano ni de peso para que yo no pueda estar con el niño, pero trato de no ahondar en esos temas porque me duele, lo extraño muchísimo, pero no me gusta mostrar esa parte para que el día de mañana pueda ser usado en contra de mi hijito por sus amiguitos o él mismo”, se sinceró.

Resaltó que no puede hablar mucho del proceso legal que tiene por la custodia, pero aceptó que intenta tener todo en regla para que cuando su hijo lo entienda revise el proceso que emprendió para poder acercarse de nuevo.

“No, no en persona (verlo en la audiencia anterior). No puedo decir mucho, pero Emmanuel ya tiene su script bien aprendido y no quiere hablar conmigo. Sé que es una situación, es algo que escucha y es algo que se tiene que comprobar porque legalmente es algo que se llama alineación parental y eso se va a probar”, comentó.

“Cada día lo extraño más, cada día lo anhelo más, pero no gano nada diciéndolo a una cámara, yo creo que donde se tiene que litigar es en la parte legal, en las instancias y en las cosas que mi abogado me diga... todos los días en mis oraciones está el poder ver a mi hijo pronto y abrazarlo”, aceptó.

Ninel Conde no quiso hablar más de la situación de Larry Ramos, pero detalló que seguirá el curso de las autoridades para limpiar su imagen: “Todo lo que diga será usado en mi contra, por lo que todo será puesto en una USB y entregado a las autoridades”.

La situación legal de Ninel Conde volvió a quedar al descubierto hace unos días. Durante el último encuentro legal, se esperaba una reunión entre “La Bombón Asesino” y su hijo de seis años, quien también asistió para someterse a una evaluación física y psicológica por parte de la autoridades que desde hace un año buscan mediar en uno de los procesos de patria potestad más polémicos del país.

De acuerdo con Giovanni Medina, ex pareja de Ninel y padre de su hijo, declaró a la prensa que esta es la única vez que el niño comparecerá ante los juzgados y fue para determinar cómo es su relación con su madre, a la que no ve desde hace un año y tres meses.

“Se verificó su estado físico y emocional, entonces gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado tanto físico como emocional y ese fue el motivo de la audiencia... Entiendo que las autoridades le preguntaron y le sugirieron, incluso le insistieron un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad”, dijo el empresario que ha permanecido al lado de Emmanuel durante toda la pandemia.

