Quiénes serán los inquilinos con más protagonismo en la temporada 11 de “Vecinos”

Vecinos temporada 11 (Foto: Instagram/ @vecinosoficial)

La noche de este domingo se estrenará la onceava temporada de Vecinos, el programa de Televisa les rentó un hogar a los nuevos inquilinos para que el público siguiera disfrutando la serie. De acuerdo a TvyNovelas, Talitha Becker, Verania Lucken y Alejandro de Marino serán los actores que interpreten a los personajes que obtendrán notoriedad en esta y en las siguientes aventuras.

La actriz brasileña Talitha Becker interpreta a Liz, la novia de Benito (Octavio Ocaña). La modelo Estudió teatro, televisión y música clásica en São Paulo, Brasil; sabe tocar la flauta transversal, y en el 2018 estudió conducción en el CEA de Televisa.

En una entrevista para TvyNovelas, Talitha reveló que empezó el género de la comedia en esta serie y está muy agradecida por la oportunidad. “Amo estar en Vecinos, la historia, todo lo que pasa en la familia Rivers; para mí es un honor estar en el programa, como extranjera soy la más feliz, muy agradecida con Televisa, con el productor Elías Solorio y con mis compañeros también.”, comentó la actriz.

La primera aparición de Talitha Becker en Vecinos fue en capítulo 8 de la sexta temporada. (foto: captura de pantalla Instagram/@talithabeckerr)

Además, añadió que al inicio fue complicado ya que la comedia mexicana es muy diferente a la brasileña, pero en sus palabras aseguró que sus compañeros siempre tuvieron mucha paciencia. “La verdad, no tuve muchas complicaciones, aparte, estudié mucho. La pasamos tan bien y siempre estamos bromeando, diciendo tonterías, me la he pasado increíble con mis compañeros; Lalo (España) es superchistoso, y siempre que hago escenas con él tengo que concentrarme porque no me puedo reír”, contó Becker, quien busca mantenerse en la comedia y participar en melodramas.

Verania Lucken, actriz y cantante mexicana, interpreta a Virginia, Germán (Lalo España) está enamorado de ella. Estudió la licenciatura en Arte dramático en la Universidad de Sonora y tiene experiencia en obras de teatro con Tito Vasconcelos.

Verania tiene un grupo de Jazz llamado Verania Luken & Hülsz Bros (foto: captura de pantalla Instagram/@verania.luken)

Lucken es una cantante de jazz, y según ella, trabajar en la décima temporada de Vecinos fue una terapia de vida, pues antes de las grabaciones, perdió a su papá por COVID-19. “Con esto del COVID, mi papá se enfermó, estuvo bastante tiempo en el hospital y desafortunadamente no la libró y se nos fue; esto fue en enero, ya se estaba empezando a grabar la décima temporada en el foro y yo llegué a alcanzarlos”, confesó Verania en la misma entrevista.

La actriz entró a la serie desde la quinta temporada, y aseguró que su padre estaba muy contento de que estuviera en el proyecto. “me veía, era mi fan número uno, y sé que por ese lado se fue contento también; el día del estreno de la décima temporada, que fue el 4 de abril, él hubiera cumplido 61 años”.

Alejandro de Marino, El actor y cantante argentino, estudió en el conservatorio en la Escuela de Arte Dramático, y ha tomado diferentes cursos de expresión corporal. Interpreta al Borre, el taquero del edificio, su personaje ha crecido en las diferentes temporadas. Antes de participar en otras series como Blue Demon y El Dandy, y la película Mirreyes contra godínez, trabajó como cantante.

Alejandro ha participado en cine, teatro, comedia musical y en shows de canto (foto: captura de pantalla Instagram/@aledemarino)

“Trabajaba en un piano bar en Polanco llamado La Lune, cantaba ahí, pero duré dos meses porque apenas llegaba a México y no me sabía ninguna de las canciones del catálogo; hablo además de canciones que ahora digo cómo puede ser que no las conocía, de Alejandra Guzmán, Juan Gabriel... y terminó en un despido amoroso, pero un despido”, relató De Marino entre risas.

Aseguró que en la actuación le ha ido muy bien, pues su personaje ha sido del agrado del público y confirmó que está muy contento de que su personaje está tomando más escena en la serie.

El productor de Vecinos, Elías Solorio adelantó a TVyNovelas que no ha pensado en finalizar la serie, sino al contrario, en los próximos meses comenzarán a grabar las temporadas 12 y 13.

