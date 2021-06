“Nada me queda mal”: Laura Bozzo arremetió contra haters en inédito traje de baño

Laura Bozzo dedicó mensaje a sus haters (Foto: IG @laurabozzo_of)

La conductora Laura Bozzo en repetidas ocasiones ha sido duramente criticada por su físico, no obstante, ella se ha defendido fervientemente de sus haters y no pierde la oportunidad para mostrarse segura ante ellos. En esta ocasión, “La señorita Laura” arremetió contra aquellos que se burlan, al mostrarse en un entallado traje de baño rojo.

“Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones, aquí la momia, aquí Munra, aquí la momia Spears y ¿saben qué? nada me queda mal”, sentenció en una publicación de Instagram.

La conductora de “Laura en América” recalcó en la descripción del video que su mensaje estaba destinado para todos aquellos que la molestaban por como se veía y añadió que al final le tenían envidia.

“Dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo”, dijo.

También añadió unas palabras para las mujeres que la siguen y les recordó que valen más allá de como lucen.

“Mujeres, les digo basta. No se crean que no valen por la edad, somos invencibles, merecemos ser felices”.

Ante esto, los internautas y algunas celebridades no tardaron en reaccionar. Maribel Guardia fue una de las que aplaudió la postura de Laura Bozzo y le escribió un mensaje de apoyo.

Laura Bozzo y Carlos Bonavides se reconciliaron después de una fuerte pelea. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

“Te ves preciosa y haces ejercicio de toda la vida. Eres bella, pero sobre todo inteligente”, expresó.

Cabe recordar que, recientemente la conductora fue criticada en el “Las Estrellas Bailan en Hoy” por no ser “suficientemente femenina.

“Yo tengo mucho más cercanía con la gente joven porque desde que nací siempre fui rebelde. Ahora me decían que por qué no me gusta vestirme de princesa... Odio el rosa, odio vestirme de princesa, detesto el vals... Cuando yo tenía 15 años me dio ataque, me encerré, pataleé porque a mí no me gustaba. [...] Yo era un salvaje, era un mitad hombre, mitad mujer, un ser no muy normal, pobre de mi mamá”, declaró en un encuentro con la prensa.

Bozzo destacó que desde joven tuvo un ímpetu para decidir como quería ser, debido a la influencia de su madre, ya que ella tampoco se regía mucho por los convencionalismos.

“Una mujer que a los 70 años primero era corredora de autos y le encantaba la moto; mi madre se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido”, añadió.

Raúl Sandoval y Laura Bozzo bailaron un vals en su presentación de hoy. (Foto: @programa_hoy/ Twitter)

También retomó el tema donde se le ha criticado por la edad que tiene y la presentadora de “Laura en América” añadió que eso no era una limitante para poder continuar haciendo las cosas que amaba.

Si no se le da un mensaje a la mujer, es horrible, porque las mujeres tienen que saber que a cualquier edad... Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países, que tienes cierta edad y eres desechable, te vas a la basura. Yo estoy en contra de eso, creo que puedo ser feliz a cualquier edad”, externó.

En cuanto a los memes que recibe, la artista dijo que no le afectaban y que estaba segura de sí misma.

“Amo los memes, me encanta conectar con la gente joven, me encanta que me digan ridícula, momia. Me divierto, porque yo me siento segura de lo que soy”, dijo la conductora en un rápido encuentro que tuvo con los medio, mientras estaba abordo de su automóvil.

