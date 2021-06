“Es de no creerse”: Angélica Vale habló acerca de su estrella en el Paseo de la Fama

Angélica Vale se sinceró sobre lo que significa tener una estrella en el Paseo de la Fama (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

La semana pasada Angélica Vale anunció que recibió la notificación de que en el Paseo de la Fama de Hollywood se pondría una estrella con su nombre, en homenaje a su carrera artística, lo que la actriz aseguró es otra meta cumplida y que está viviendo su sueño.

En entrevista con People en Español, Vale compartió su felicidad por haber logrado que su experiencia en el mundo de la actuación sea reconocida, pues soñaba con ese momento desde su juventud.

“Estando en Amigas y rivales, hice una escena donde Wendy Nallely (su personaje) veía una estrella de Hollywood vacía y pensaba que iba a tener el nombre de Nallely Pérez. Me acuerdo perfecto, y fue hace 20 años la novela, de estar frente a la estrella y decir ‘algún día, algún día puede que se me dé este sueño’ y se me dio”, compartió Vale.

La actriz agradeció a los obstáculos por permitirle tener una gran carrera artística (Foto: Instagram/angelicavaleoriginal)

La protagonista de La fea más bella comenzó su carrera desde que tenía sólo dos meses de edad, desde entonces no se ha despegado de los reflectores, sets de grabación y teatros.

A pesar de que ella misma reconoce a su trabajo, al llegar a Estados Unidos pensó que no se tomaría en cuenta los años que ha invertido en la actuación, por lo que tampoco pensó que su nombre próximamente estuviera en The Walk of Fame.

“Cuando uno llega a los Estados Unidos cree que las personas estadounidenses ni te van a voltear a ver, ni les importa, ni les interesa lo que vayas a hacer; entonces, el hecho de que te premien de esta forma por una carrera que he hecho y seguiré haciendo en español es de no creerse”, confesó la actriz.

Angélica Vale así compartió que será reconocida por su trayectoria en Estados Unidos y México (Foto: Instagram / @angelicavaleoficial)

Angélica también habló de su paso por la televisión, lugar en donde tuvo más obstáculos que en la locución, canto o conducción, pues aseguró que muchas veces le fueron negadas oportunidades laborales y tuvo que luchar por su sueño. Ahora agradece que eso haya sucedido, pues de no ser así, hoy no tendría un gran repertorio en teatro.

“El hecho de que no me la dejaran fácil para mí ha sido una bendición porque he tenido que luchar por mis sueños, por lo que quiero y he tenido que echarle el triple de ganas. Ahora le doy las gracias a la vida. Soy feliz con la carrera que tengo y con la vida que tengo”, agregó.

Este premio no significa todo para Angélica Vale, quien dice es sólo una fuente de inspiración para seguir añadiendo logros a su vida, incluso piensa en lo que puede pasar cuando se convierta en una persona de la tercera edad.

“Está estrella me inspira a pensar que es lo que viene para los años siguientes. Si no me ha llegado el papel de mi vida a los 80, sueño con poder escribírmelo, producirlo y hacerlo”, finalizó la entrevista.

Salma Hayek compartió la noticia a través de Instagram (Foto: Instagram / @salmahayek)

Así como Vale, Salma Hayek también recibió la notificación el pasado 17 de junio, quien compartió su felicidad a través de sus redes sociales, agradeciendo a las personas que la han apoyado desde que inició su carrera en México.

Las estrellas en el Paseo de la Fama han convertido al Hollywood Boulevard uno de los lugares más turísticos de California, Estados Unidos, pues ahí se encuentra el reconocimiento a más de 2,500 celebridades.

Entre los mexicanos que tienen una estrella en esta avenida, se encuentran: Juan Gabriel, Pedro Infante, Eugenio Derbez, Dolores del Río, Thalía, Guillermo del Toro, José José, la youtuber Yuya, y la mamá de la recién notificada, Angélica María, y cerca de 20 otros más.

SEGUIR LEYENDO: