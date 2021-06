Cómo reaccionó Raúl Araiza al ser vacunado contra COVID-19 y qué dijeron Escalona y Arath

Raúl Araiza se burló de la dinámica de baile que se pone en práctica en los centros de vacunación (IG: negroaraiza)

Raúl Araiza provocó las burlas de sus compañeros del matutino Hoy tras difundir la divertida forma en que esperó su turno para recibir la vacuna en contra del COVID-19, incluso comparó su talento con el que poseen los participantes de Las estrellas bailan en hoy.

El día de ayer, “El Negro” Araiza acudió a las inmediaciones de su delegación para recibir la dosis contra el virus que actualmente tiene al mundo suspendido en una pandemia. Como han mostrado otras figuras del espectáculo, el actor dio a conocer que fue vacunado a través de sus redes sociales y enseñó que, mientras esperaba, participó en una dinámica de baile propuesta por el personal del centro de vacunación.

Este hecho le valió mofas por parte de sus compañeros conductores del programa en donde trabaja. Fue Andrea Escalona quien se acercó al conductor que se encontraba detrás de cámaras para cuestionarlo, en tono de burla, sobre todo porque subió un clip bailando en el centro de vacunación.

“Cuéntanos ¿qué pasó ayer?”, dijo la presentadora de televisión a lo que el actor de 56 años contesto: “Aquí todos bailan por un sueño, yo bailé por mi vacuna”, mientras en el fondo del video que subió Andrea Escalona a sus historias de Instagram se escucharon sus risas.

Al escuchar el comentario Arath de la Torre dijo “Vacuna matata”, mientras se incluyó en la conversación para burlarse de su compañero. “Yo pensé que me había metido algo pero no, si lo vi”, añadió el actor de Simón dice.

Raúl Araiza siguió el juego relatando que tuvo la oportunidad de lucirse con sus mejores pases de baile como el “Gusano, casita, paso a la derecha, buscando el cereal”. Escalona comentó que hubiera estado mejor que bailara Color esperanza del argentino Diego Torres.

Ambos presentadores concluyeron, en modo serio, que todo valió la pena y la hija de Magda Rodríguez cerró diciendo que los bailes que se llevan a cabo en los centros de vacunación son un pase para recibir la sustancia: “Una bailada, una vacuna”.

El video original del que estaban hablando los conductores de Hoy fue posteado la tarde de ayer por el propio Raúl Araiza en su perfil de Instagram. En el fragmento se puede ver al conductor de Miembros al Aire moviéndose al ritmo de la música y siguiendo, con un poco de pena, los pasos del personal den centro de vacunación.

“Así o más feliz festejando mi vacuna... Por eso no bailé en Las Estrellas Bailan en Hoy. ¡Exceso de talento en la pista!”, escribió junto al video.

Tania Rincón, Alexis Ayala y Anette Michel reaccionaron a la publicación del actor de la telenovela Cadenas de amargura. Por medio de emojis de corazón y risas, las dos conductoras invitadas que en su momento formaron parte del matutino, mostraron su apoyo al presentador, mientras que Ayala se limitó a escribir: “jajaja eso”.

Los fans de “El Negro” Araiza no se quedaron atrás, pues también se sumaron a las burlas que generó su baile. Algunos optaron por extenderle una felicitación por ya estar vacunado y otros halagaron al actor.

“No se puede tener todo en esta vida, te tocaron dos pies izquierdos”, “Unas clasecitas de baile no te quedan nada mal”, “Qué bueno que no bailas, mejor sigue de conductor y actor”, “Aunque no sepas bailar eres guapo”, “El exceso de talento se ve a kilómetros”, comentaron.

La publicación de Raúl Araiza ya rebasó los 161 mil “me gusta” y tiene cientos de comentarios de sus seguidores. También subió una historia en su cuenta de Instagram en donde hizo saber que no quería bailar pero no tuvo otra opción: “Dijeron todos... ¡pues va!”.

