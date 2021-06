Así fue la emotiva reacción del hijo de Paco Stanley al escuchar inédito mensaje de su padre

Desde la muerte de su papá, se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

Con motivo del Día del Padre, Televisa realizó un especial llamado “Qué miembros tan padres” para esta celebración donde se reveló un conmovedor mensaje del difundo Paco Stanley para su hijo Paul.

“Aunque no lo creas, él se encargó de decirte todo lo que significas para él” dijo Mauricio Castillo ante la sorpresa del descendiente de Stanley.

A través de un video, la voz original de Paco se escuchó con una musicalización en donde dedicaba unas cuantas palabras a su hijo.

“Para mis hijos, sí ,para mis hijos todo mi tiempo, todo mi amor y todos mis sentidos. Todos los trucos, mi amor y mi consciencia, todos los sueños y toda mi presencia. Para mis hijos, sí, para mis hijos, todos mis callos y todos mis deditos. Para mis hijos no quiero ser sobrante, los quiero ver buenos, humanos y triunfantes. Para mis hijos, sí, para mis hijos hazme brillante, genial y muy paciente, hazme preciso, jovial e inteligente. Hazme un buen padre, alegre y eficiente”, se escucha recitar a Paco Stanley.

(Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Tras finalizar el audiovisual que contaba con fotos de padre e hijo, así como de momentos familiares, Paul Stanley no pudo contener las lágrimas y se mostró ampliamente conmovido.

En una entrevista para Miembros al Aire, pero realizada el 24 de abril, Paul Stanley recordó el momento de cómo se entero de la muerte de su papá. Su narración empezó mencionando que él se encontraba en el sexto año de primaria, estaba dando una clase de prueba casi al concluir el año escolar, después llegó la directora de su escuela y le habló a su maestro para hablar con él, inmediatamente llamaron a Stanley para que bajara, como era una escuela religiosa, lo llevaron a la capilla y le comentaron que le iban a decir algo, pero que tenía que ser fuerte.

(Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Su maestro le dijo directamente que quisieron secuestrar a alguien de su familia, y que no sabían cómo se encontraba. Paul preguntó si se trataba de su mamá, o de su hermano, e incluso de su padrastro, pero no fue así, al mencionar a su papá su profesor le dijo que sí, era él, pero qué no conocían muy bien los hechos, dejaron al pequeño en la capilla para que rezara, pero no lo hizo.

“Fui a hablar a la oficina de mi papá, me acuerdo que le marqué y me contestó la secretaria, no identificó que era yo y me dice: ´perdón, tengo que colgar la línea’, y dije ‘no, no no, soy Paul, por favor dime cómo está mi papá y me acuerdo que dijo ‘tienes que ser fuerte, mataron a tu papá'”, relató el hijo de Mónica Durruti.

En la misma serie de preguntas y respuestas, el standupero reveló la petición que le hizo su papá una semana antes de que muriera. “me dijo: ‘yo un día me voy a ir y te voy a dejar algo y eso quiero que lo multipliques y hagas más y más y más y nunca dejes sola a tu mamá porque las mujeres te cambian y tienes una buena madre’ y en eso se le salió una lágrima y me dice ‘y está lágrima es para ti’ y me la embarró”, contó Paul.

SEGUIR LEYENDO: