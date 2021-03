Relajada y al natural: Verónica Castro reapareció al lado de su nieta Rafaela en una alberca de Acapulco

La actriz disfrutó de un merecido descanso al lado de la hija menor de Cristian Castro (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Feliz, relajada, en bañador y en la compañía de su nieta Rafaela, así reapareció la actriz Verónica Castro después de aplicarse la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y en medio de la pandemia.

La actriz de 68 años disfrutó de unos días de descanso al lado de la hija menor de Cristian Castro, quien compartió las postales en su cuenta de Instagram.

La pequeña publicó un video de la convivencia que tuvo con su abuela en una alberca, la cual podría ubicarse en Acapulco, Guerrero, entidad donde la actriz ha radicado desde hace unos meses.

En las imágenes, abuela y nieta se ven disfrutar del calor del puerto de Acapulco sobre un inflable con sombrilla color blanco.

Tanto Verónica como Rafaela han demostrado más de una vez la complicidad y cariño que se profesan, pero en esta ocasión presumieron su habilidad para jugar en medio de la alberca de una lujosa casa con vista a las paradisiacas playas de Guerrero.

“Yo y mi abuela adorada”, escribió la niña para acompañar este pequeño video publicado hace unas horas.

Hasta ahora ha sido reproducido más de 11,233 veces y acumula varios Me gusta, aunque tiene desactivada la opción de comentarios.

Se cree que las imagenes de la reunión de la Primera Actriz y su nieta son recientes porque “La Vero” luce con el cabello canoso, tal como asistió hace unos días para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

Hay que recordar que la famosa mexicana tiene una estrecha relación con la niña, quien ha demostrado sus dotes artísticos a través de redes sociales.





Hace unas semanas, la actriz se sumó a la lista de adultos mayores en México que ya recibieron su vacuna contra la COVID-19.

La protagonista de grandes melodramas como Rosa Salvaje o El Derecho de Nacer acudió a un centro de vacunación en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde se encuentra desde hace unos meses y ante el prolongado confinacimiento por coronavirus.

La actriz de 68 años asistió al centro de aplicación respetando las medidas sanitarias para evitar exponerse y fue atendida por el personal médico, que aprovechó el momento para tomarse varias fotografías con la estrella mexicana.

En las imágenes difundidas por el diario Heraldo de México y el programa El Gordo y la Flaca, “La Vero” aparece al natural y luciendo sus cabellera cubierta de canas, pero siempre resaltando los característicos ojos de color que inmortalizan su belleza a cualquier edad, a pesar de que el resto de su rostro está cubierto por un cubrebocas.

Verónica Judith Sáinz Castro, nombre real de famosa mexicana, asistió a uno de los cinco centros de vacunación instalados en el puerto de Acapulco, Guerrero.

(Foto: elgordoylaflaca / Instagram)

La actriz se suma a la larga lista de personalidades que ya han recibido la vacuna contra el COVID-19 en México. Silvia Pinal, Enrique Guzmán, Ana Martin, Pedro Sola, entre otros, se han dado cita en los diferentes puntos de vacunación, instalados principalmente en la Ciudad de México.

La inoculación marca un reinicio para Verónica y es que en más de una ocasión ha declarado que la pandemia y el encierro le afectaron sobremanera, especialmente porque hace casi un año falleció su querida madre, Socorro Castro.

La actriz confesó hace unos meses que el deceso de su mamá le desencadenó varios malestares, principalmente la artritis.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando.

Castro añadió que ella intenta salir adelante porque debe animar a su hijo mayor, Cristian, quien también se ha visto afectado por el proceso de la pandemia.

SEGUIR LEYENDO: