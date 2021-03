Feliz y al natural, Verónica Castro recibió la primera dosis de vacuna contra COVID-19 en Acapulco

La actriz de 68 años asistió al centro de aplicación respetando las medidas sanitarias para evitar exponerse y fue atendida por el personal médico (Foto: Instagram @sueltalasopatv)

Después de una larga espera, la actriz Verónica Castro se sumó a la lista de adultos mayores en México que ya recibió su vacuna contra la COVID-19.

La protagonista de grandes melodramas como Rosa Salvaje o El Derecho de Nacer acudió a un centro de vacunación en el puerto de Acapulco, Guerrero, donde se encuentra desde hace unos meses y ante el prolongado confinacimiento por coronavirus.

La actriz de 68 años asistió al centro de aplicación respetando las medidas sanitarias para evitar exponerse y fue atendida por el personal médico, que aprovechó el momento para tomarse varias fotografías con la estrella mexicana.

En las imágenes difundidas por el diario Heraldo de México y el programa El Gordo y la Flaca, “La Vero” aparece al natural y luciendo sus cabellera cubierta de canas, pero siempre resaltando los característicos ojos de color que inmortalizan su belleza a cualquier edad, a pesar de que el resto de su rostro está cubierto por un cubrebocas.

Verónica Judith Sáinz Castro, nombre real de famosa mexicana, asistió a uno de los cinco centros de vacunación instalados en el puerto de Acapulco, Guerrero.

La mamá de Cristian Castro pudo aplicarse la vacuna porque forma parte de la población de riesgo por ser una adulta mayor de 68 años.

La actriz se suma a la larga lista de personalidades que ya han recibido la vacuna contra el COVID-19 en México. Silvia Pinal, Enrique Guzmán, Ana Martin, Pedro Sola, entre otros, se han dado cita en los diferentes puntos de vacunación, instalados principalmente en la Ciudad de México.

La inoculación marca un reinicio para Verónica y es que en más de una ocasión ha declarado que la pandemia y el encierro le afectaron sobremanera, especialmente porque hace casi un año falleció su querida madre, Socorro Castro.

La actriz confesó hace unos meses que el deceso de su mamá le desencadenó varios malestares, principalmente la artritis.

“Me costó mucho trabajo. Estuve de hospital en hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”, reveló en entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando.

Castro añadió que ella intenta salir adelante porque debe animar a su hijo mayor, Cristian, quien también se ha visto afectado por el proceso de la pandemia.

“Me ha tocado irme recuperando poco a poquito, porque la verdad es muy difícil”, precisó.

“Cristian a veces me dice ‘mamá qué es esto’, ‘mamá se irá a acabar’ y yo no sé qué contestarle, no sé qué decirle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él”, confesó sobre el estado anímico de su hijo mayor.

El mismo cantante contó que lo más duro ha sido el distanciamiento social. “Ha sido una época de mucha fragilidad para todos. La estamos pasando todos bastante rudo, verdad, también porque no puedo ver mucho a la familia, los extraño bastante y ha sido difícil, pero tratamos de juntarnos lo más posible por Facetime y ni hablar, tener un poco más de paciencia”, dijo en entrevista con Despierta América.

El aspecto relajado que Verónica Castro lució en el centro de vacunación de Acapulco, Guerrero, es uno que ha manejado desde hace meses, cuando también presumió una foto al natural.

En una imagen que pronto acaparó la conversación en las redes sociales, la actriz presumió sus ojos verdes mirando fijamente a la cámara, un sombrero azul decorado con piedras blancas y su amplia sonrisa que enmarca su belleza.

