El supuesto engaño a modelos que amenaza a Alejandro Fernández con una nueva polémica

Se reveló que el cantante Alejandro Fernández habría contratado, a través de terceros, a unos jóvenes que trabajaban para una agencia de modelos para que fueran sus escorts y fueron llevados a la Ciudad de México con engaños según Elisa Beristain y Javier Ceriani.

“El Potrillo” nuevamente volvería a ser parte de un escándalo por haber contratado a tres jóvenes de Costa Rica para que fueran sus acompañantes durante algunos días, pero, relató uno de los supuestos contratados, no sabían que la agencia en la que trabajan también tenía un catálogo con sus caras para ser presentados como escorts.

Los presentadores de Chisme No Like aseguraron haber sido advertidos de tener cuidado de hacer pública esta información, pues según sus fuentes, Alejandro Fernández goza de tanto poder en el norte de México que podría, inclusive, levantar alguna demanda en su contra.

El cantante habría contratado a modelos como acompañantes (Foto: Instagram / @alexoficial)

Por las mismas razones dieron a conocer que están siendo respaldados por abogados para revelar lo que saben del supuesto accidente en que se vieron involucrados los acompañantes y han logrado reunir las suficientes pruebas para no ser callados.

En entrevista con los presentadores, el joven que estuvo dispuesto a compartir su experiencia como escort, pero no quiso revelar su identidad por seguridad, dijo que el intérprete de Me dediqué a perderte los buscó para que fueran sus acompañantes en un viaje en donde hubo de todo.

“Todo inició cuando, por medio de fotografías, lo que no sabíamos es que estas personas que estaban en nuestra agencia de modelaje se prestaban para este tipo de cosas, para promocionar a chicos muy guapos, chicos muy jóvenes. Yo fui una de las primeras personas que algún representante de Alejandro Fernández contactó para que yo pudiera hacer el servicio como escort”, comenzó el testigo.

Los presentadores del programa aseguran que ocurrió un accidente durante el servicio de los escorts (Foto: Captura de pantalla Youtube / Chisme No Like)

El joven reveló que el trato se llevó a cabo con su mánager dentro de la agencia y después a ellos les comenzaron a llegar correos en donde se les indicó que debían ponerse de acuerdo con el representante de “El Potrillo”, pues primero tenían que aceptar y cumplir con el papel de acompañantes.

En ese momento, el modelo no aceptó firmar el contrato, pues no estaba de acuerdo con lo que ahí se estipulaba, pero quienes sí lo hicieron fueron sus otros dos colegas. El declarante asegura que el problema no fue que hayan aceptado ir como acompañantes, sino que sus compañeros fueron llevados con engaños a la Ciudad de México.

Por otra parte, el presentador Javier Ceriani dijo que durante las 6 horas de servicio que el grupo dio, ocurrió un accidente grave: “no sólo es el modo de contratar supuestamente a dos muchachos, es qué pasó con el servicio que se pidió, porque hubo algo que pasó, pero no estaba previsto”, declaró.

El equipo de "El Potrillo" habría traído a los modelos con engaños a México (Foto: Instagram / @alexoficial)

La persona que decidió revelar esta información afirma que sus colegas no quisieron hablar por miedo a represalias, principalmente demandas o amenazas, así que simplemente confirmaron a través de una conversación por chat lo que el declarante dijo.

Él mismo confesó su decisión de hablar, sólo si le ofrecían algún tipo de protección, pero en realidad otros reporteros ya tenían la información en sus manos y esperaban revelarla después de haber recibido una declaración de su parte.

Aseguraron que mañana darán más información acerca de lo que aconteció, pues velan principalmente por la seguridad de los denunciantes.

