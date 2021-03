Entre Rix y YosStop: “Rayito” Hoffman habló sobre su distanciamiento del youtuber y la acusación contra su hermana

YosStop al lado de su madre y su hermano, el influencer Ryan Hoffman (Foto: Instagram @justyoss)

Desde hace días, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha estado en el ojo del huracán luego de que la asociación civil FemXFem hiciera pública la acusación legal por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil. Ahora fue el turno de su hermano, el también influencer Ryan Hoffman, de hablar al respecto.

Sobre la denuncia hecha contra YosStop, no hay que olvidar que los cargos fueron hechos luego de que en 2018 publicara en su canal de YouTube un video donde se burlaba de una “patética generación”. En esa publicación refirió al caso de la joven Ainara Suárez, quien fue víctima de abuso sexual a manos de otros cuatro jóvenes; dicho acto fue tomado en video y posteriormente viralizado en redes sociales.

En el metraje (que ya no existe en el canal de la influencer), Yoseline se burlaba de la joven Suárez, la revictimizaba y posteriormente aceptaba que tenía el video del abuso en su posesión. Ya que Ainara era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, las condiciones por cargo de pornografía infantil se cumplían.

YosStop le aseguró a su hermano que no se preocupara y que vería con sus abogados cómo proceder con la denuncia (Foto: justyoss / Instagram)

En entrevista para De Primera Mano, Ryan, también conocido como “Rayito”, admitió que la noticia le tomó por sorpresa y que no se enteró por plataformas digitales, sino a través de un contacto más privado: “Yo no me enteré por estar yo en las redes sociales. La verdad es que alguien me escribió en WhatsApp. Me dijo ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?’, y yo ‘¿Qué?’. Me dice ‘Nada más métete a Twitter’”.

No obstante, aseguró que reaccionó rápido cuando entendió la gravedad de las acusaciones contra Yoseline, por lo que la contactó de inmediato. “Le hablé a mi hermana para ver si estaba bien, como lo haría cualquier hermano. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que ella iba a revisar pues qué onda con este tema con sus abogados”.

Fue ahí cuando le reiteró su apoyo por el lazo familiar que los une: “Ya le dije ‘Pues lo que necesites, pues aquí estoy a tus órdenes como hermano’, ¿no? ¿Pues qué más puedo hacer más que brindarle apoyo”.

La influencer también se ha jactado de las críticas que le hacen por su actitud ácida y mordaz (Foto: Instagram @justyoss)

Sin embargo, tuvo que admitir que no sabía muchos más detalles respecto a la denuncia o si ha habido algún avance: “En cuanto me enteré, pues sí me saqué mucho de onda y pues no sé qué te pueda decir del tema, porque no estoy muy informado”.

Por otra parte, también desconocía si lo que hizo YosStop con aquel video eliminado de 2018 fue una indiscreción como persona o como personaje dentro de su contenido; cabe destacar que Yoseline tiene un sentido del humor pesado y mordaz: “No sabría decirte si ella es 100 por ciento personaje o 100 por ciento real. La verdad es que no sé cómo lo está manejando, porque ella no me lo ha platicado. Pues ahora sí que ella tiene un carácter fuerte”.

Otra cosa que le preguntaron a Rayito fue sobre su antigua amistad con Ricardo N, mejor conocido como Rix. Este personaje actualmente está detenido en el Reclusorio Oriente luego de que avanzara la denuncia que hizo la youtuber Nath Campos por abuso sexual. Ryan admitió que tuvo una amistad con el influencer.

Otro youtuber con el que la dupla de hermanos mantiene amistad es con Luisito Comunica (Foto: Instagram @justyoss)

No obstante, aseguró que no tiene contacto con él desde hace tiempo: “Alguna vez tuve una amistad con él y la verdad es que él después la traicionó. La verdad es que me gustaría honrar a lo que alguna vez fue y dejarlo así”. Poco después, tuvo que aceptar que Rix quizá no era la mejor compañía: “Si te soy honesto, la verdad es que era una persona muy conflictiva en general y por eso me alejé de él”.

Si algo lo motivó a marcar su distancia de Ricardo N fue por un pleito que tuvo con él luego de que Rix le hablara mal a su esposa: “Le dijo a ella que no se metiera en su vida, en sus problemas... La verdad le contestó horrible. Yo sí me molesté bastante, porque yo nunca le he faltado al respeto a él”.

